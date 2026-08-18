El truco del papel aluminio en el router WiFi: cuándo puede mejorar la señal y qué riesgos tiene

Este tipo de enfoque tuvo respaldo experimental en un estudio de 2017 de la Universidad de Dartmouth, donde investigadores trabajaron con reflectores diseñados en 3D para personalizar la cobertura inalámbrica en interiores. En pruebas controladas, lograron mejorar la conectividad en áreas específicas y disminuir fugas de señal hacia zonas no deseadas. Sin embargo, esos resultados no implican que cualquier instalación casera vaya a conseguir el mismo efecto.

Cómo probar el truco del papel aluminio en el router

Para quienes quieran hacer la prueba, la recomendación básica es hacerlo de forma segura y sin cubrir el equipo por completo. Lo habitual es usar un rectángulo de papel aluminio de alrededor de 20 por 30 centímetros, darle una curvatura suave y ubicarlo detrás del router, del lado opuesto al área donde se busca mejorar la señal.

Antes de tocar el dispositivo, conviene desconectarlo por seguridad. Luego, se coloca el aluminio sin tapar rejillas de ventilación ni envolver el módem. La idea es que quede como una pantalla reflectante, no como una cobertura cerrada. Si el objetivo es mejorar la conexión en una habitación específica, el frente del router debería apuntar hacia ese sector.

También es útil medir antes y después. Aplicaciones como WiFi Analyzer permiten revisar valores de señal y comparar si hubo una mejora real. Según reportes de usuarios, en algunos hogares el aumento puede notarse, sobre todo en distribuciones lineales o dúplex; en otros, el cambio puede ser mínimo o directamente inexistente.

Las limitaciones: por qué no es una solución mágica

El punto clave es que el aluminio no amplifica la señal en sentido estricto: la redistribuye. Por eso, si mejora hacia un lado, probablemente debilite la cobertura hacia el sector contrario. Tampoco resuelve problemas más complejos, como paredes gruesas, interferencias fuertes, routers antiguos o grandes distancias.

Además, envolver el dispositivo en aluminio puede ser contraproducente. Al bloquear la ventilación, el equipo puede levantar temperatura, perder rendimiento o deteriorarse más rápido. Por eso, el truco debe aplicarse con cuidado y solo como una prueba puntual.

Para una mejora más estable, los especialistas suelen recomendar ubicar el router en una zona central y elevada de la casa, evitar obstáculos cercanos y, si el problema persiste, evaluar repetidores o sistemas mesh WiFi. Aun así, el método del papel aluminio tiene algo a favor: cuesta muy poco, lleva apenas unos minutos y permite comprobar rápidamente si ayuda en una situación concreta.