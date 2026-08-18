Violento vuelco: dolor por la muerte de Juana Masó

El violento episodio involucró a dos vehículos y provocó un amplio operativo sanitario. Seis ambulancias fueron destinadas al lugar para asistir a las personas heridas, realizar las primeras maniobras de estabilización y organizar los posteriores traslados a distintos hospitales de la provincia.

Ruta 60: cómo ocurrió el choque frontal en Maipú

El accidente se produjo cuando una Volkswagen CrossFox y un Peugeot 504 protagonizaron un violento impacto frontal sobre la Ruta 60, en jurisdicción del departamento de Maipú.

Según el testimonio aportado por una persona que presenció el episodio, el Volkswagen habría intentado realizar una maniobra de adelantamiento. El conductor, Martín Omar Tillar, se habría lanzado a superar a otro vehículo que circulaba en la misma dirección.

Fue durante esa maniobra cuando se produjo el impacto contra el Peugeot 504, que era conducido por Oscar Aníbal Fernández Mercau.

La violencia de la colisión provocó heridas de distinta consideración entre los ocupantes de ambos rodados y obligó a desplegar un importante dispositivo de asistencia médica.

El impacto frontal generó una situación de extrema gravedad. Los equipos de emergencia que arribaron al lugar debieron trabajar con rapidez para atender a las víctimas, determinar la gravedad de las lesiones y disponer los traslados de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Seis ambulancias participaron del operativo de asistencia, una respuesta que permitió brindar atención inicial a los heridos antes de derivarlos a distintos centros médicos.

Quiénes viajaban en la Volkswagen CrossFox

Uno de los aspectos que comenzó a reconstruirse luego del accidente fue la composición de la familia que viajaba en la Volkswagen CrossFox.

El vehículo era conducido por Martín Omar Tillar, quien sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Lagomaggiore para recibir atención médica.

Junto al conductor viajaban otras cuatro personas. Entre ellas se encontraban Florencia Bettalemmi, de 42 años, pareja de Tillar, y Ariadna Tillar, de 54 años, hermana del conductor.

También iban a bordo las hermanas Rosario Masó, de 19 años, y Juana Masó, de 20.

La gravedad del accidente hizo que todos los ocupantes necesitaran atención médica. Las personas heridas fueron trasladadas a diferentes establecimientos sanitarios, entre ellos los hospitales Perrupato y Central, de acuerdo con el tipo y la gravedad de las lesiones que presentaban.

Con el paso de las horas, la situación de las dos jóvenes Masó se convirtió en uno de los focos principales de preocupación para los médicos y familiares.

Juana Masó murió después de una operación

Juana Masó, de apenas 20 años, había quedado internada en grave estado luego del choque en la Ruta 60.

La joven fue atendida en el Hospital Central y, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el impacto, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, su estado de salud continuó siendo crítico después de la operación. Horas más tarde sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció pese a las maniobras realizadas por el equipo médico.

La confirmación de su muerte generó un profundo impacto entre los allegados a las víctimas, especialmente porque el mismo accidente ya había provocado la muerte de Fernández Mercau y mantenía a varios heridos internados.

Juana tenía 20 años y formaba parte del grupo familiar que viajaba en la Volkswagen CrossFox.

Su fallecimiento transformó definitivamente el saldo de la tragedia y dejó nuevamente a una familia atravesada por una pérdida inesperada.

Rosario Masó sufrió muerte cerebral en el Hospital Central

La situación de su hermana también había generado enorme preocupación.

Rosario Masó, de 19 años, permanecía internada en el Hospital Central debido a las graves heridas provocadas por el choque. Durante este lunes, los médicos confirmaron que había sufrido muerte cerebral.

La noticia llegó pocas horas después del fallecimiento de Juana, por lo que la tragedia terminó golpeando de manera especialmente dura al grupo familiar.

Ambas jóvenes habían sido trasladadas con vida después del accidente y recibieron atención médica en los centros asistenciales correspondientes. Sin embargo, la magnitud de las lesiones terminó provocando un desenlace fatal.

De esta manera, el accidente de la Ruta 60 en Maipú dejó tres víctimas mortales: Oscar Aníbal Fernández Mercau, Juana Masó y Rosario Masó.

La primera víctima fatal del accidente fue Oscar Aníbal Fernández Mercau

La primera persona que perdió la vida como consecuencia del siniestro fue Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años.

El hombre manejaba el Peugeot 504 que recibió el impacto frontal de la Volkswagen CrossFox.

Fernández Mercau quedó gravemente herido después de la colisión y fue asistido por los equipos de emergencia que llegaron hasta el lugar. Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su traslado hacia el Hospital Central.

Sin embargo, murió durante el trayecto, antes de poder recibir atención definitiva en el centro médico.

La noticia de su fallecimiento provocó numerosas muestras de dolor entre familiares y allegados. El hombre era conocido con el apodo de "Chacha", y su muerte se convirtió en el primer desenlace fatal de una tragedia que horas después sumaría otras dos víctimas.

Un operativo de emergencia con seis ambulancias

La magnitud del choque obligó a poner en marcha un importante operativo sanitario.

En total, seis ambulancias fueron enviadas a la Ruta 60 para asistir a los involucrados. La intervención de los equipos de emergencia resultó fundamental para realizar las primeras evaluaciones y determinar cuáles eran los pacientes que necesitaban derivaciones urgentes.

Los heridos presentaban diferentes grados de politraumatismos, por lo que fueron distribuidos entre distintos establecimientos sanitarios.

El Hospital Central recibió a varios de los pacientes de mayor gravedad, mientras que otros fueron trasladados al Hospital Perrupato. Tillar, por su parte, fue derivado al Hospital Lagomaggiore.

Este tipo de despliegue resulta clave en accidentes con múltiples víctimas, ya que permite evitar la saturación de un único establecimiento y priorizar la atención de acuerdo con la gravedad de cada caso.

En este episodio, pese a la rapidez de la asistencia, las lesiones sufridas por algunas de las víctimas fueron demasiado graves.

Qué investiga la Justicia por la tragedia en la Ruta 60

Mientras los familiares atraviesan el dolor por las muertes, la investigación judicial busca establecer con precisión cómo ocurrió el choque frontal en la Ruta 60.

El expediente quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Maipú, específicamente dentro de la fiscalía especializada en materia de tránsito.

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar la mecánica exacta de la colisión y establecer qué ocurrió durante la maniobra de adelantamiento mencionada por una de las personas que presenció el accidente.

Para avanzar en la causa, los investigadores deberán analizar las declaraciones testimoniales, las condiciones en las que se produjo el impacto y los elementos que permitan reconstruir la secuencia previa al choque.

También será importante establecer la posición de los vehículos, las huellas y otros indicios que puedan haber quedado en la zona del accidente.

La hipótesis de una maniobra de adelantamiento será uno de los elementos que deberá ser corroborado durante la investigación, aunque serán las pericias y las pruebas reunidas en el expediente las que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.

Tres muertes y una familia marcada por la tragedia

El paso de las horas convirtió un grave accidente de tránsito en una tragedia con consecuencias irreversibles.

Primero murió Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años. Luego, el estado de salud de Juana Masó se agravó hasta provocarle un paro cardiorrespiratorio después de una operación. Finalmente, se conoció la situación de Rosario Masó, de 19 años, quien sufrió muerte cerebral.

El accidente también dejó varios heridos, entre ellos el conductor de la Volkswagen CrossFox y los restantes ocupantes del vehículo.

Los equipos médicos continúan siguiendo la evolución de quienes permanecen internados, mientras la Justicia intenta reconstruir cada uno de los momentos que precedieron al choque.

La tragedia vuelve a poner bajo la lupa la peligrosidad de los accidentes frontales en las rutas y la importancia de extremar las precauciones durante las maniobras de adelantamiento.

En este caso, una maniobra que todavía debe ser investigada judicialmente terminó desencadenando un choque de extrema violencia. Tres personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, dejando detrás una familia devastada y una investigación que recién comienza.

La causa continúa en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, donde se buscará determinar las circunstancias concretas del siniestro y establecer qué responsabilidades pudieron existir.

Por ahora, el dato más doloroso es el saldo de la tragedia: tres personas fallecidas tras el brutal accidente de la Ruta 60, dos de ellas jóvenes de 19 y 20 años que lucharon por sus vidas en el Hospital Central antes de que los médicos confirmaran sus respectivos desenlaces.