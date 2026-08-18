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Leandro Paredes, baja confirmada en Boca: cómo le fue al equipo sin su capitán y quién lo reemplaza

El volante de Boca, Leandro Paredes, no viajó a Asunción por una lesión muscular. Las estadísticas del equipo sin su capitán y las opciones de Arruabarrena.

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Leandro Paredes no viajó a Asunción por una lesión muscular.

Leandro Paredes no viajó a Asunción por una lesión muscular.

Boca Juniors se mide este martes frente a Recoleta en Asunción con el objetivo de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras haberse impuesto por 3-1 en el encuentro de ida disputado en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Para este compromiso decisivo en tierras paraguayas, el entrenador Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con Leandro Paredes, quien fue desafectado de la nómina de convocados al quedarse en el país para continuar con la recuperación de una lesión muscular.

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Enner Valencia

Además de la baja de su capitán, la delegación xeneize sufrió las ausencias de Marco Pellegrino y Leandro Lozano. Frente a este panorama, el cuerpo técnico se ve obligado a recurrir a variantes en la formación inicial, buscando que la estructura del mediocampo logre sostener el rendimiento sin una de las principales piezas del plantel.

Cómo fueron los resultados de Boca cuando no jugó Leandro Paredes en el año

La ausencia del mediocampista central de la Selección Argentina representa un verdadero desafío estadístico para el conjunto de La Ribera. El antecedente más inmediato sin Paredes en cancha fue la derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra, correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura.

Sin embargo, el duelo ante Recoleta significará el quinto partido del año en el que el volante no suma minutos. Anteriormente, durante el ciclo de Arruabarrena, Paredes no estuvo presente en la victoria frente a Sarmiento por Copa Argentina debido a su participación en la Copa del Mundo.

Previo al arribo del actual director técnico, el futbolista se había ausentado en el cruce de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy —que terminó en triunfo xeneize— y en el clásico frente a Racing por un esguince sufrido en febrero. Además, no pudo dar el presente en el clásico contra Independiente por acumulación de tarjetas amarillas. Sumando todas las competencias del año, el saldo de Boca sin Paredes registra dos victorias, dos empates y una derrota.

Quiénes son los candidatos para reemplazar a Paredes y cuándo podría volver a jugar

De cara al armado del mediocampo para visitar a Recoleta, el DT aún no definió quién ocupará el lugar vacante junto a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Las principales opciones que maneja el cuerpo técnico son Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech, aunque Arruabarrena tampoco descarta modificar el dibujo táctico para implementar un esquema 4-2-3-1.

Respecto a la evolución de su estado físico, Paredes continúa recuperándose de una inflamación en el isquiotibial izquierdo. La intención del cuerpo médico y del jugador es apuntar a un posible regreso a las canchas este mismo fin de semana, cuando Boca visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

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