Leandro Paredes, baja confirmada en Boca: cómo le fue al equipo sin su capitán y quién lo reemplaza

Previo al arribo del actual director técnico, el futbolista se había ausentado en el cruce de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy —que terminó en triunfo xeneize— y en el clásico frente a Racing por un esguince sufrido en febrero. Además, no pudo dar el presente en el clásico contra Independiente por acumulación de tarjetas amarillas. Sumando todas las competencias del año, el saldo de Boca sin Paredes registra dos victorias, dos empates y una derrota.

Quiénes son los candidatos para reemplazar a Paredes y cuándo podría volver a jugar

De cara al armado del mediocampo para visitar a Recoleta, el DT aún no definió quién ocupará el lugar vacante junto a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Las principales opciones que maneja el cuerpo técnico son Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech, aunque Arruabarrena tampoco descarta modificar el dibujo táctico para implementar un esquema 4-2-3-1.

Respecto a la evolución de su estado físico, Paredes continúa recuperándose de una inflamación en el isquiotibial izquierdo. La intención del cuerpo médico y del jugador es apuntar a un posible regreso a las canchas este mismo fin de semana, cuando Boca visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda.