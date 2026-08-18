Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que es ideal para terminar en pocos días

El escenario cambia por completo para Nihal cuando debe enfrentarse a una realidad que amenaza la estabilidad de su entorno. La situación económica de su familia la llevará a involucrarse en un importante proyecto laboral con el objetivo de ayudar a su padre.

Allí conocerá a Osman Bulut, un empresario que construyó su patrimonio desde cero. Su recorrido es muy diferente al de Nihal. Mientras ella pertenece a una familia vinculada a una fortuna construida a lo largo del tiempo, él representa la figura del hombre que logró levantar su riqueza por cuenta propia.

La sinopsis oficial señala: "La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero —y para el amor— sacude a toda la élite de Estambul".

Por qué sus ocho episodios la convierten en una opción para maratonear

Uno de los principales atractivos de esta serie turca de romance es su extensión. La historia está compuesta por solo ocho episodios, una cantidad que permite recorrer toda la trama en poco tiempo.

La duración resulta especialmente atractiva para quienes prefieren ficciones cerradas y no quieren comenzar una producción con una extensa cantidad de temporadas o capítulos. En este caso, el relato concentra el conflicto de Nihal y Osman en una temporada breve.

El número reducido de episodios también acompaña el ritmo de la historia. La trama debe avanzar mientras presenta la crisis familiar, el proyecto laboral, el choque entre los protagonistas y los secretos que comienzan a modificar el escenario.

Una propuesta de Netflix para quienes buscan un drama romántico turco

Con su llegada a Netflix, Amor y riqueza se suma a las opciones para quienes disfrutan de las historias románticas atravesadas por conflictos de mayor escala.

El romance entre Nihal y Osman será el eje emocional, pero no estará separado del resto de los acontecimientos. La relación deberá avanzar mientras ambos enfrentan presiones externas y decisiones capaces de afectar sus propios intereses y los de sus familias.

Para quienes buscan una producción breve, sus ocho episodios ofrecen una historia concentrada. El número de capítulos permite seguir el recorrido de los protagonistas sin necesidad de enfrentarse a una temporada extensa.

Amor y riqueza parte de una pregunta central: ¿qué puede ocurrir cuando dos personas de mundos opuestos comienzan a acercarse en medio de una crisis que amenaza con cambiarlo todo? La respuesta se irá construyendo entre secretos, tensiones empresariales y decisiones que pondrán a prueba a los personajes.

Mirá el tráiler de Amor y riqueza en Netflix