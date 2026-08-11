Crema de champiñones: la receta fácil para preparar una salsa suave y sabrosa

La crema de champiñones es una preparación sencilla y versátil que puede transformar un plato cotidiano en una opción más sabrosa.
Una preparación sencilla que combina champiñones, cebolla de verdeo y crema de leche para lograr una salsa suave y sabrosa, ideal para acompañar distintos platos.
La crema de champiñones es una preparación sencilla y versátil que puede transformar un plato cotidiano en una opción más sabrosa.
La crema de champiñones es una preparación sencilla y versátil que puede transformar un plato cotidiano en una opción más sabrosa.
La combinación de hongos, cebolla de verdeo y crema de leche da como resultado una salsa de textura suave, ideal para acompañar carnes, pastas y otras comidas.
(La receta corresponde al canal gastronómico de YouTube "Hoy Cocina Diego").
Preparación de los champiñones: limpiar los champiñones únicamente con un paño húmedo. Es importante evitar colocarlos bajo el chorro de agua, ya que los hongos absorben líquido con facilidad. Una vez limpios, cortarlos en láminas finas.
Sofreído inicial: calentar una sartén con aceite de oliva y dorar la cebolla de verdeo durante aproximadamente 4 o 5 minutos.
Cocción de los hongos: incorporar los champiñones a la sartén y añadir un poco más de aceite, sal y pimienta. Cocinar hasta observar que comienzan a liberar sus jugos naturales.
Aromatización (opcional): agregar una pequeña cantidad de vino blanco si se desea. En ese caso, cocinar hasta que el alcohol se evapore por completo.
Adición de la crema: incorporar la crema de leche y volver a ajustar la sazón con sal y pimienta. Continuar la cocción a fuego mínimo.
Finalización: dejar que la preparación hierva apenas durante dos o tres minutos. Una vez que la salsa rompe el hervor, estará lista para servir.