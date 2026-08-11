Crema de champiñones: la receta fácil para preparar una salsa suave y sabrosa

Preparación de los champiñones: limpiar los champiñones únicamente con un paño húmedo. Es importante evitar colocarlos bajo el chorro de agua, ya que los hongos absorben líquido con facilidad. Una vez limpios, cortarlos en láminas finas.

Sofreído inicial: calentar una sartén con aceite de oliva y dorar la cebolla de verdeo durante aproximadamente 4 o 5 minutos.

Cocción de los hongos: incorporar los champiñones a la sartén y añadir un poco más de aceite, sal y pimienta. Cocinar hasta observar que comienzan a liberar sus jugos naturales.

Aromatización (opcional): agregar una pequeña cantidad de vino blanco si se desea. En ese caso, cocinar hasta que el alcohol se evapore por completo.

Adición de la crema: incorporar la crema de leche y volver a ajustar la sazón con sal y pimienta. Continuar la cocción a fuego mínimo.

Finalización: dejar que la preparación hierva apenas durante dos o tres minutos. Una vez que la salsa rompe el hervor, estará lista para servir.