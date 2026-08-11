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Adrián Ravier
Federico Sturzenegger
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Ravier dijo que Sturzenegger "tiene el apoyo del Presidente y de todo el Gobierno"

El vocero reivindicó la tarea del ministro de Desregulación y Transformación del Estado tras la caída de las leyes de extranjerización de la tierra y manejo del fuego, y en la previa a una nueva reunión de la mesa política.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El vocero Adrián Ravier defendió la tarea del ministro de Desregulación

El vocero Adrián Ravier defendió la tarea del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (Foto: archivo).

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó este martes la continuidad del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras la caída de las leyes de extranjerización de la tierra y manejo del fuego del proyecto de ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada. Además, desmintió presuntas críticas hacia el funcionario por parte del resto del Gabinete.

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La respuesta del vocero a los periodistas acreditados en la Casa Rosada buscaba despejar cualquier interrogante sobre la situación en la que quedó Sturzenegger por haber sido quien elaboró ese proyecto. Pero también por la marcha tras que tuvo que dar el Gobierno con un decreto que desregulaba la actividad de trabajadores portuarios y que también fue impulsado por el mismo ministro.

"Cuando el presidente Javier Milei llegó al gobierno, el Estado era una máquina de impedir. Gracias al ministro Sturzenegger pudimos desmantelar ese Estado y tener una economía mucho más libre", dijo Ravier al defender la política de desregulaciones.

En ese marco, el vocero presidencial agregó: "Sturzenegger tiene la tarea de hacer una Argentina más competitiva, de eso depende la calidad de vida de los argentinos, y ser competitivo depende de bajar el costo argentino, y el costo argentino se baja con estas desregulaciones".

Ravier defendió el proyecto original de "inviolabilidad de la Propiedad Privada" a pesar de los cuestionamientos que tuvo, incluso, de parte de bloques de senadores y gobernadores aliados, que a último momento decidieron votar en contra de los capítulos que habilitaban la extranjerización de las tierras y modificaba la ley de manejo del fuego.

"La ley tiene dos capítulos clave que la fortalecen, y Sturzenegger es una figura clave, tiene el respaldo no solo del Presidente, sino de todo el Gobierno", ratificó Ravier.

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Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Continuidad: Adrián Ravier ratificó el rol de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
  • Apoyo Presidencial: Ravier destacó que Sturzenegger tiene el respaldo del Presidente Javier Milei y de todo el Gobierno.
  • Objetivo del Ministro: El funcionario busca desmantelar el Estado para lograr una economía más libre y competitiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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