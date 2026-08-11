Ravier dijo que Sturzenegger "tiene el apoyo del Presidente y de todo el Gobierno"

En ese marco, el vocero presidencial agregó: "Sturzenegger tiene la tarea de hacer una Argentina más competitiva, de eso depende la calidad de vida de los argentinos, y ser competitivo depende de bajar el costo argentino, y el costo argentino se baja con estas desregulaciones".

Ravier defendió el proyecto original de "inviolabilidad de la Propiedad Privada" a pesar de los cuestionamientos que tuvo, incluso, de parte de bloques de senadores y gobernadores aliados, que a último momento decidieron votar en contra de los capítulos que habilitaban la extranjerización de las tierras y modificaba la ley de manejo del fuego.

"La ley tiene dos capítulos clave que la fortalecen, y Sturzenegger es una figura clave, tiene el respaldo no solo del Presidente, sino de todo el Gobierno", ratificó Ravier.

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