El TRUCO casero para evitar que el polvo vuelva a los muebles después de limpiar

Antes de cada uso es necesario agitar bien el recipiente para integrar correctamente todos los componentes.

Cómo aplicar la fórmula sobre los muebles

El procedimiento consiste en rociar la mezcla sobre un paño de microfibra limpio y luego pasarlo suavemente por la zona que se desea tratar.

Según Fernández, la glicerina es el componente clave de la preparación, ya que forma una capa molecular muy fina sobre el material. De esta manera, ayuda a reducir la electricidad estática y dificulta que las partículas de polvo se adhieran con facilidad.

Además, la preparación aporta un brillo suave y natural a las superficies donde se aplica.