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El TRUCO casero para evitar que el polvo vuelva a los muebles después de limpiar

Un ingeniero químico difundió una preparación sencilla que ayuda a reducir la presencia de polvo en los muebles y a prolongar la sensación de limpieza.

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El polvo vuelve a los muebles por distintos factores

El polvo vuelve a los muebles por distintos factores, entre ellos la carga electrostática acumulada en las superficies.

La limpieza de los muebles del hogar suele enfrentarse a un problema habitual: poco después de pasar el paño, el polvo vuelve a aparecer sobre las superficies. Sin embargo, este fenómeno no siempre se debe a una mala técnica de higiene, sino a un principio de la física de superficies.

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Cuando los materiales quedan completamente secos, pueden acumular carga electrostática, lo que favorece que pequeñas partículas suspendidas en el aire se adhieran con mayor facilidad. Según explica el ingeniero químico Diego Fernández, creador del canal de YouTube "Renocando con Ideas", esta situación puede modificarse mediante una preparación que forma una fina película protectora sobre los muebles.

El truco casero para reducir la acumulación de polvo en los muebles

La preparación requiere pocos elementos y se realiza en una botella con atomizador. La fórmula incluye 250 ml de agua limpia, para la cual se recomienda utilizar agua destilada o embotellada con el objetivo de evitar impurezas; 3 ml de glicerina y 10 ml de alcohol.

Antes de cada uso es necesario agitar bien el recipiente para integrar correctamente todos los componentes.

Cómo aplicar la fórmula sobre los muebles

El procedimiento consiste en rociar la mezcla sobre un paño de microfibra limpio y luego pasarlo suavemente por la zona que se desea tratar.

Según Fernández, la glicerina es el componente clave de la preparación, ya que forma una capa molecular muy fina sobre el material. De esta manera, ayuda a reducir la electricidad estática y dificulta que las partículas de polvo se adhieran con facilidad.

Además, la preparación aporta un brillo suave y natural a las superficies donde se aplica.

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