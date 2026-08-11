¡Piedra Libres para Alejandro Sanz! las fotos que confirman su romance con una actriz 20 años menor

La historia de amor, de todos modos, tiene antecedentes. Alejandro y Stephanie se conocen desde hace varios años y ya en 2023 habían surgido rumores de romance. En aquel momento, la actriz había negado cualquier relación sentimental y aseguraba que entre ellos solamente existía una amistad.
“No, para nada, en absoluto. Somos amigos”, había dicho entonces. Pero el escenario cambió por completo a comienzos de 2026. Cayo comenzó a acompañar al cantante durante algunas fechas de su gira y, a fines de febrero, protagonizó junto a él una escena que alimentó todavía más los rumores: en el Estadio Nacional de Lima, la actriz apareció entre bambalinas y se fundió en un abrazo con Sanz frente a miles de personas.
Poco después, Stephanie reconoció que estaba atravesando un momento especial y dejó una frase que, con el tiempo, cobró todavía más sentido.
“Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo. Es algo que quiero cuidar por lo bonito que es”, expresó.
Desde entonces, las señales fueron cada vez más evidentes. Llegaron los viajes juntos, las fotografías, las dedicatorias públicas y los mensajes románticos en redes sociales. Sanz, incluso, le escribió: “No te puedo amar más”.
La actriz tampoco se quedó atrás y le dedicó palabras que dejaron en claro la importancia que tiene el cantante en su vida: “¿Qué sería de mí sin su arte, sin su risa, sin sus locuras? Perfectamente imperfectos”.
La relación también comenzó a trascender los momentos privados. Stephanie acompañó a Sanz durante distintos tramos de su gira y hasta compartió escenario con él para interpretar “Corazón partío”, uno de los mayores clásicos del artista.
El propio Sanz terminó de despejar cualquier duda cuando habló públicamente de sus sentimientos. Durante una entrevista con Jordi Évole, fue contundente al referirse a su presente sentimental.
“Es muy bonito estar enamorado. Y yo estoy enamorado, sí”, reconoció. Y agregó: “Cuando se siente algo especial, hay que luchar por ello”.
Ahora, las imágenes tomadas en Mallorca parecen confirmar lo que durante meses dejó de ser solamente un rumor. La complicidad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no parece necesitar explicaciones: se muestran juntos, comparten viajes, disfrutan con los hijos del cantante y dejaron que las cámaras captaran una intimidad que hasta hace poco intentaban preservar.