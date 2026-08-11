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¡Piedra Libres para Alejandro Sanz! las fotos que confirman su romance con una actriz 20 años menor

Alejandro Sanz sorprendió a todos con su romance: quién es la actriz 20 años con la que está de novio. Enterate.

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¡Piedra Libres para Alejandro Sanz! las fotos que confirman su romance con una actriz 20 años menor

Hay imágenes que parecen decirlo todo sin necesidad de una sola palabra. Y las que protagonizaron Alejandro Sanz y Stephanie Cayo durante sus vacaciones en Mallorca parecen ser de esas. Abrazos, miradas cómplices, risas y constantes gestos de cariño dejaron en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja, que disfruta de unos días de descanso en el Mediterráneo.

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Pero hay un detalle que vuelve todavía más significativas las fotografías: junto a ellos estuvieron los cuatro hijos del cantante, Manuela, Alexander, Dylan y Alma. La presencia de la actriz peruana en ese ámbito familiar muestra la cercanía que logró construir con el círculo más íntimo del artista.

Durante la jornada en alta mar, Sanz y Cayo se mostraron relajados y muy pendientes el uno del otro. Entre conversaciones, bromas y demostraciones de afecto, la pareja dejó atrás cualquier intento de mantener el vínculo en un segundo plano.

A sus 57 años, Alejandro Sanz atraviesa una etapa sentimental junto a Stephanie Cayo, que está próxima a cumplir 38. La diferencia de edad, cercana a los 20 años, parece quedar completamente relegada cuando ambos aparecen juntos.

La historia de amor, de todos modos, tiene antecedentes. Alejandro y Stephanie se conocen desde hace varios años y ya en 2023 habían surgido rumores de romance. En aquel momento, la actriz había negado cualquier relación sentimental y aseguraba que entre ellos solamente existía una amistad.

“No, para nada, en absoluto. Somos amigos”, había dicho entonces. Pero el escenario cambió por completo a comienzos de 2026. Cayo comenzó a acompañar al cantante durante algunas fechas de su gira y, a fines de febrero, protagonizó junto a él una escena que alimentó todavía más los rumores: en el Estadio Nacional de Lima, la actriz apareció entre bambalinas y se fundió en un abrazo con Sanz frente a miles de personas.

Poco después, Stephanie reconoció que estaba atravesando un momento especial y dejó una frase que, con el tiempo, cobró todavía más sentido.

“Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo. Es algo que quiero cuidar por lo bonito que es”, expresó.

Desde entonces, las señales fueron cada vez más evidentes. Llegaron los viajes juntos, las fotografías, las dedicatorias públicas y los mensajes románticos en redes sociales. Sanz, incluso, le escribió: “No te puedo amar más”.

La actriz tampoco se quedó atrás y le dedicó palabras que dejaron en claro la importancia que tiene el cantante en su vida: “¿Qué sería de mí sin su arte, sin su risa, sin sus locuras? Perfectamente imperfectos”.

La relación también comenzó a trascender los momentos privados. Stephanie acompañó a Sanz durante distintos tramos de su gira y hasta compartió escenario con él para interpretar “Corazón partío”, uno de los mayores clásicos del artista.

El propio Sanz terminó de despejar cualquier duda cuando habló públicamente de sus sentimientos. Durante una entrevista con Jordi Évole, fue contundente al referirse a su presente sentimental.

“Es muy bonito estar enamorado. Y yo estoy enamorado, sí”, reconoció. Y agregó: “Cuando se siente algo especial, hay que luchar por ello”.

Ahora, las imágenes tomadas en Mallorca parecen confirmar lo que durante meses dejó de ser solamente un rumor. La complicidad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no parece necesitar explicaciones: se muestran juntos, comparten viajes, disfrutan con los hijos del cantante y dejaron que las cámaras captaran una intimidad que hasta hace poco intentaban preservar.

En pocas palabras

  • Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: Se confirma su romance con la actriz, 20 años menor, tras vacaciones en Mallorca.
  • Vínculo familiar: La pareja compartió tiempo con los cuatro hijos del cantante, evidenciando la cercanía.
  • Historial de la relación: Tras rumores previos, la relación se consolida con gestos públicos y declaraciones de amor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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