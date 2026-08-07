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No es con cera: el TRUCO de un ingeniero químico para recuperar el brillo de los pisos de madera

La acumulación de productos puede generar manchas, opacidad y una película pegajosa en las superficies de madera o laminadas. Un especialista explica cómo eliminar esos residuos y qué usar para mantener el piso en buen estado.

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Un piso de madera puede perder brillo por la acumulación de ceras y abrillantadores. Un ingeniero químico explica el método para recuperar la superficie y mantenerla en buen estado.

Un piso de madera puede perder brillo por la acumulación de ceras y abrillantadores. Un ingeniero químico explica el método para recuperar la superficie y mantenerla en buen estado.

La pérdida de brillo y la aparición de manchas persistentes en los pisos de madera o laminados suelen interpretarse erróneamente como una falta de limpieza. Sin embargo, este fenómeno generalmente es consecuencia de una saturación de productos, provocada por la aplicación reiterada de ceras y abrillantadores.

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Con el paso del tiempo, esas capas pueden acumular polvo y residuos, además de generar una película opaca y pegajosa que afecta el aspecto original de la superficie. El ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube "Renovando con ideas", explicó un método para recuperar el acabado del piso y establecer una rutina de cuidado adecuada.

La forma correcta de limpiar y recuperar los pisos de madera

Cuando el piso presenta un aspecto desigual, pierde brillo o atrapa huellas con facilidad, no se debe aplicar más cera. Según el especialista, el primer paso consiste en realizar un decapado correcto de la superficie utilizando un removedor de ceras y selladores.

Este removedor tiene la función de eliminar las capas acumuladas de químicos antiguos, residuos de jabones y películas formadas con el paso del tiempo, que terminan apagando el acabado original de la madera.

Una vez que la superficie quedó libre de residuos y se encuentra limpia, es necesario aplicar un protector específico para pisos de madera o laminados.

Este tratamiento debe realizarse con una frecuencia de una vez al mes para proteger el material sin generar los excesos que suelen producir las ceras convencionales.

Uno de los errores más frecuentes en el cuidado de estos pisos es utilizar cera como método de limpieza cotidiana. Para el mantenimiento diario o frecuente, se recomienda emplear un limpiador de mantenimiento especializado.

Estos productos están diseñados para limpiar sin agredir el acabado y, principalmente, no dejan película residual sobre la superficie.

De esta manera, una rutina adecuada permite conservar el piso limpio, uniforme y protegido durante más tiempo, evitando que vuelva a aparecer el problema inicial provocado por la acumulación de ceras y abrillantadores.

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