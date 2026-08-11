Yanina Latorre confirmó qué pidió para ir a PH y sorprendió: "Fue una negociación ardua"

Pero entonces llegó la parte más llamativa de su relato. La conductora reconoció que sí pidió determinados beneficios vinculados a su trabajo y a su relación con Telefe.

“Estuvieron más de un mes pidiéndome. Primero, mi primera respuesta fue no. Después, bueno, entramos en negociaciones donde, bueno, viste que uno pide cosas: ‘libérame invitados. Si hay alguien de Telefe y lo quiero, dámelo’”, contó.

Es decir, Yanina no habría negociado una ubicación privilegiada, sino determinadas condiciones para poder disponer de invitados y acceder a información o movimientos del canal que pudieran servirle para sus propios programas y contenidos.

La periodista también contó que pidió algunas cuestiones vinculadas a la dinámica del ciclo. “Cuando pasa algo en PH, yo enterarme primera. Boludeces, pero fue una negociación ardua”, lanzó con su habitual tono irónico.

La frase dejó en claro que la llegada de Yanina a PH no fue simplemente una invitación que aceptó de inmediato. Según su propio relato, hubo varias conversaciones y propuestas hasta llegar a un acuerdo: “La verdad fue una negociación ardua”, resumió.

Uno de los puntos que también generaba expectativa era su encuentro con Andy Kusnetzoff. Es que Yanina suele mantener una relación televisiva cargada de ironías y chicanas con el conductor, algo que incluso podía hacer pensar que existía un conflicto entre ambos.

Sin embargo, la propia Latorre se encargó de bajar el tono a esa supuesta tensión; “Yo no voy de mala onda con Andy. Es una mala onda graciosa. Nunca me hizo nada ni le hice nada. Esa cosa mía irónica de la tele, de mi personaje”, explicó.

Y después hizo una aclaración que terminó de echar por tierra otra de las especulaciones: aseguró que jamás pidió ocupar el centro de la escena. “No pedí el lugar. El lugar entiendo que me lo dieron ellos por lo que soy”, sostuvo.

De acuerdo con su explicación, la ubicación que finalmente tuvo en el programa fue una decisión de la producción de PH y no una condición impuesta por ella para aceptar la invitación.

Pero hubo otro detalle que sorprendió todavía más. Yanina reconoció que prácticamente no conocía el funcionamiento del programa antes de participar. “Yo ni sabía cómo era el programa, nunca lo había visto. Nunca lo había visto en mi vida. Sí había visto recortes, clips, pero no sabía el funcionamiento”, confesó.

Incluso contó que recién al llegar al estudio descubrió cuál sería exactamente su ubicación dentro de la dinámica del ciclo. “Me enteré que estaba en el medio cuando fui ahí. Soporten”, remató, fiel a su estilo.