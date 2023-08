Erección y veneno mortal: la extraña razón detrás del cierre de supermercado

La araña en cuestión fue descrita como una criatura de cuatro pulgadas de longitud, de colores negro y rojo. Si bien en un principio se sospechó que se trataba de una araña bananera, investigaciones posteriores permitieron identificarla como la araña errante brasileña, reconocida por poseer una de las picaduras más mortales del mundo. Además, casos previos han demostrado que esta picadura inusual también puede inducir erecciones prolongadas, lo que ha llevado a su estudio en el campo de la disfunción eréctil.

El grupo minorista Rewe, dueño de la cadena de supermercados Penny Markt, emitió un comunicado en el que afirmaba haber llevado a cabo una "limpieza y desinfección integral" en la tienda tras el incidente. Claudia Riebler, portavoz de Rewe, declaró que la sucursal estaba segura y limpia, asegurando que no había indicios de que la araña estuviera aún en el interior del establecimiento.

No obstante, a pesar de las garantías brindadas por la compañía, algunos compradores se mostraron reticentes a regresar a la tienda. Un cliente expresó su duda sobre la presencia actual de la araña en la tienda, cuestionando "¿A dónde se habrá ido?" y manifestando su intención de evitar comprar frutas por el momento. Otro cliente argumentó que si la tienda no fuera segura, esta no habría reabierto tras un cierre prolongado y los empleados no estarían dispuestos a regresar a trabajar.

El extraño incidente y su posterior resolución han dejado a los residentes de Krems an der Donau intrigados y cautelosos. A medida que el supermercado reabre sus puertas, la comunidad local sigue atenta a cualquier novedad relacionada con esta curiosa araña y las medidas de seguridad implementadas para garantizar la tranquilidad de los compradores.

Este incidente sin duda alguna ha dejado a los habitantes de esta pequeña ciudad austriaca con una historia inusual para contar, en la que una araña de mordedura potencialmente mortal y con efectos colaterales sorprendentes logró cerrar temporalmente un supermercado y mantener a la comunidad en vilo.