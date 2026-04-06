Cómo fueron los últimos minutos de vida de la pareja que murió encerrada en un auto en el temporal de Tucumán

Además de la pareja, el temporal le causó la muerte a un nene de 12 años que murió electrocutado en el barrio Villa Angelina.
De una fiesta de casamiento a la tragedia
La noche había comenzado como una celebración. Mariano y Solana habían asistido a un casamiento en el salón Conticello, en Tafí Viejo. Las últimas imágenes los muestran felices, bailando y compartiendo con amigos, sin imaginar lo que ocurriría horas después.
Al retirarse, cerca de la madrugada, la pareja emprendió el regreso a su casa. Allí los esperaban sus dos hijos pequeños -una nena de 5 años y un bebé de apenas 9 meses- que habían quedado al cuidado de una niñera.
Sin embargo, el tiempo comenzó a empeorar rápidamente. Las lluvias intensas y el avance del agua complicaron la circulación, obligándolos a tomar una decisión que sería determinante.
El momento clave: quedarse dentro del auto
Según reconstruyeron familiares y allegados, la pareja decidió detener la marcha y permanecer dentro del vehículo, un Nissan Versa blanco, esperando que la tormenta disminuyera. “Estaban en el auto esperando que baje el agua para poder volver”, había contado una amiga, en lo que sería el último dato certero sobre ellos con vida.
El último contacto con la familia fue alrededor de las 21 horas. Después, el silencio.
La crecida y el desenlace fatal
Con el correr de las horas, la situación se volvió crítica. La fuerza del agua comenzó a arrastrar el vehículo, que terminó siendo llevado hacia un canal de riego en una zona anegada. El auto quedó volcado, con la pareja en su interior. Ambos quedaron atrapados sin posibilidad de escapar.
Según confirmaron fuentes policiales, fueron encontrados abrazados dentro del vehículo, una imagen que resume el dramatismo de sus últimos minutos.
La desesperada búsqueda
Tras perder contacto con ellos, familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda. Se viralizaron pedidos en redes sociales, se compartieron fotos y hasta se intentó rastrear la zona con drones.
La denuncia formal fue realizada durante la madrugada, lo que activó un operativo conjunto entre la Policía, Bomberos y equipos de rescate.
Finalmente, el vehículo fue hallado debajo de un puente, dentro de un canal, a unos 400 metros de la Ruta Nacional 9, en la zona de Nueva Italia. Dentro estaban Mariano y Solana, sin vida.
Mientras tanto, la investigación quedó en manos del fiscal Lucas Maggio, quien busca determinar con precisión cómo se produjo el hecho.