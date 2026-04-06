Cómo fueron los últimos minutos de vida de la pareja que murió encerrada en un auto en el temporal de Tucumán

Sin embargo, el tiempo comenzó a empeorar rápidamente. Las lluvias intensas y el avance del agua complicaron la circulación, obligándolos a tomar una decisión que sería determinante.

El momento clave: quedarse dentro del auto

Tragedia temporal Tucumán pareja 4 Una niñera cuidaba a sus dos dijos: una nena de 5 años y un bebé de 9 meses.

Según reconstruyeron familiares y allegados, la pareja decidió detener la marcha y permanecer dentro del vehículo, un Nissan Versa blanco, esperando que la tormenta disminuyera. “Estaban en el auto esperando que baje el agua para poder volver”, había contado una amiga, en lo que sería el último dato certero sobre ellos con vida.

El último contacto con la familia fue alrededor de las 21 horas. Después, el silencio.

La crecida y el desenlace fatal

Con el correr de las horas, la situación se volvió crítica. La fuerza del agua comenzó a arrastrar el vehículo, que terminó siendo llevado hacia un canal de riego en una zona anegada. El auto quedó volcado, con la pareja en su interior. Ambos quedaron atrapados sin posibilidad de escapar.

Según confirmaron fuentes policiales, fueron encontrados abrazados dentro del vehículo, una imagen que resume el dramatismo de sus últimos minutos.

La desesperada búsqueda

Tras perder contacto con ellos, familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda. Se viralizaron pedidos en redes sociales, se compartieron fotos y hasta se intentó rastrear la zona con drones.

La denuncia formal fue realizada durante la madrugada, lo que activó un operativo conjunto entre la Policía, Bomberos y equipos de rescate.

Finalmente, el vehículo fue hallado debajo de un puente, dentro de un canal, a unos 400 metros de la Ruta Nacional 9, en la zona de Nueva Italia. Dentro estaban Mariano y Solana, sin vida.

Mientras tanto, la investigación quedó en manos del fiscal Lucas Maggio, quien busca determinar con precisión cómo se produjo el hecho.