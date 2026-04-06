La oscura historia familiar detrás de la adolescente de 15 años que estuvo un mes muerta en su cama

Además, aseguró que el pequeño le dijo que hacía tiempo su madre no alimentaba a la adolescente y que sólo se ocupaba de él.

La situación se volvió aún más impactante cuando Emilia logró hablar con su madre tras la intervención policial. “Se me murió la Luana hace una semana y no dije nada porque fue mi culpa”, fueron, según su relato, las palabras que alcanzó a escuchar.

Ahora, Emilia ata algunos cabos sobre lo que se vivía puertas adentro. En una de sus últimas visitas al barrio vio a su mamá limpiando la casa a puertas abiertas.

"¿Qué olor sentís?" "Estos últimos días estaba fumigando. Me comentó que tenía muchas cucarachas. Me dijo '¿qué olor sentís?', yo le dije que no sentía ni olor limpio, ni olor sucio, se sentía un olor raro pero por el olor de los productos para los bichos. Después me pidió que me fuera porque tiraba productos venenosos y yo andaba con mi bebé. Era entendible. Se la veía muy seguido limpiando con productos, y yo pensaba que estaba mejorando después de lo que había pasado", expresa.

Antecedentes de salud mental y un entorno atravesado por la violencia

La fiscal Josefina Penón ya había incorporado al expediente que la madre tenía antecedentes de intentos de suicidio, un dato que ahora cobra mayor relevancia. Según el testimonio de Emilia, esos episodios ocurrieron en al menos tres oportunidades, la última hacia fines de 2025, cuando la mujer debió ser hospitalizada.

Durante ese período, la joven se hizo cargo del cuidado de su hermana y advirtió señales preocupantes: aseguró que Luana presentaba signos de desnutrición y que no estaba recibiendo su medicación correctamente.

luana

El relato también incluye antecedentes de violencia intrafamiliar. Emilia sostuvo que dejó la casa en su adolescencia tras sufrir agresiones por parte de su padrastro, Raúl Cabral, quien incluso tuvo una restricción de acercamiento en el pasado.

Sin embargo, el hombre habría regresado al hogar hace pocos meses, lo que -según la joven- alteró nuevamente la dinámica familiar.

Los últimos días y las sospechas

En las semanas previas al hallazgo, Emilia notó comportamientos que, en retrospectiva, adquieren otro significado. Contó que su madre limpiaba constantemente la casa y utilizaba productos fuertes, argumentando una supuesta plaga de insectos.

Cuando la Policía ingresó a la vivienda, encontró el cuerpo de Luana cubierto con una manta y la habitación en condiciones críticas, con presencia de moscas y cucarachas.

Investigación en curso y detenciones

Los padres de la adolescente permanecen detenidos con prisión preventiva. Noelia Moretti se encuentra internada por su estado de salud, mientras que Raúl Cabral declaró que vivía en la casa desde hacía apenas 15 días.

Las pericias preliminares indicaron que no se observaron lesiones en el cuerpo y que la data de muerte sería de aproximadamente un mes, aunque se esperan estudios más profundos para determinar con precisión la causa del fallecimiento.