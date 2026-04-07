“Hay límites”: Fabián Cubero estalló contra Nicole Neumann por ventilar la internación de Allegra

Ocurre que esos días él estaba a cargo de Allegra. Fue allí cuando Peralta reveló que “Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad”.

Asimismo, detalló que “empezaron a llamar los familiares", algo que molestó mucho a Cubero. "Él intentaba mantenerlo en privado para no alertar a una abuela que está a 400 kilómetros. La idea era no contarlo para no exponer a la nena. Les resulta como extraño”, argumentó el panelista de Yanina Latorre sobre los motivos del fuerte enojo del ex Vélez.

“Ahora viene su fiesta de 15, está atravesando la adolescencia, no querían exponerla a Allegra”, remarcó Peralta para dejar en claro por qué Fabián Cubero volvió a estallar furioso contra las actitudes de su ex. “No se entiende por qué cuatro días después cuenta eso en redes sociales cuando la idea era no contarlo”, concluyó aunque seguramente esta "guerra de los Roses" continuará.

Yanina Latorre, Nicole Neumann y Fabián Cubero - captura SQP

Cuál fue la actitud de Nicole Neumann que Fabián Cubero no le perdonó tras la muerte de su papá

En agosto de 2025, cuando parecía que las aguas se habían calmado entre Fabián Cubero y Nicole Neumann tras meses sin conflictos visibles, una nueva disputa volvió a ponerlos en el centro de la escena. El exfutbolista decidió acudir nuevamente a la Justicia para denunciar un presunto incumplimiento por parte de su ex, una actitud que generó polémica y llevó a muchos a calificarlo de desmedido.

Según se conoció en aquel momento, ambos habían organizado el receso invernal repartiéndose el tiempo con sus tres hijas. Sin embargo, el acuerdo se habría roto cuando la modelo regresó de Europa junto a dos de las chicas con un retraso de tres días respecto a lo pactado, situación que provocó el enojo inmediato de Cubero.

En paralelo, el exdefensor tenía previsto viajar a Mar del Plata para disfrutar de unos días en familia, lo que también despertó opiniones encontradas. Al tratarse de su ciudad de origen, algunos consideraron que no era un destino urgente y que podía postergarse, a diferencia de un viaje al exterior. No obstante, con el fallecimiento de Carlos Cubero, abuelo paterno de las adolescentes, se conoció un trasfondo que hasta ese momento no había salido a la luz.

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El padre de Poroto Cubero atravesaba un delicado estado de salud y se encontraba internado, aunque el desenlace resultó inesperado. En ese contexto, Ángel de Brito dio detalles en LAM (América TV) y explicó: “Por eso el viaje a Mar del Plata que habían organizado, esas vacaciones. El papá estaba enfermo, por eso querían hacer ese viaje, pero no pensaban que el desenlace iba a ser tan rápido”.

A esta información se sumó Pepe Ochoa, quien aseguró que Neumann estaba al tanto de la situación que atravesaba su exsuegro. “Lo que pude averiguar es que el papá de Fabián venía mal desde hace bastante y Fabián había tomado la decisión que las vacaciones con sus hijas sean en Mar del Plata para que estén con el abuelo porque el estado de salud iba a ser cada vez peor. Esto Nicole lo sabía”, sostuvo.

Luego amplió: “Le cuentan a la parte de Nicole y le dicen: ‘Mirá, la realidad es que estamos eligiendo este destino por el estado de mi papá’. Entonces, ese es el foco del quilombo”. Además, remarcó que la intención era reunir a toda la familia en ese momento delicado: “También iban hermanos de Fabián, habían armado toda una movida familiar por esto”. Finalmente, aclaró que, pese a estar informados, nadie imaginaba un desenlace tan inminente: “No sabían que iba a suceder tan pronto”.