Boca debuta en la Copa Libertadores: la racha que preocupa y que intentará cortar ante Universidad Católica

Un año antes, en 2022, el estreno también fue adverso: derrota 2-0 frente a Deportivo Cali. Estos resultados refuerzan una tendencia que se repite en el tiempo.

Cuándo fue la última vez que Boca ganó en su debut

Para encontrar el último inicio con victoria hay que remontarse a 2021. En aquella edición, Boca se impuso 1-0 ante The Strongest en la altura de La Paz.

Desde entonces, el equipo no logró volver a festejar en su primer partido del certamen, acumulando empates y derrotas que alimentan una estadística incómoda.

A lo largo de su historia, los estrenos han sido variados. Boca supo ganar partidos importantes en sus primeras presentaciones, pero también registró múltiples empates y caídas, incluso en años donde luego fue protagonista.

Qué buscará Boca en este debut ante Universidad Católica

El contexto actual invita a ilusionarse. Con una mejora en su rendimiento reciente y el respaldo de unos 2.000 hinchas que viajarán al Claro Arena, el Xeneize intentará romper la tendencia y comenzar su camino con una victoria.

Más allá de los antecedentes, el debut representa una oportunidad clave para marcar el rumbo en el grupo y fortalecer la confianza en un torneo que le resulta esquivo desde 2007.

En definitiva, Boca pone primera en una nueva Copa Libertadores con el desafío de siempre, pero también con uno adicional: dejar atrás una racha que se volvió costumbre y empezar a construir desde el primer paso.

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