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Boca debuta en la Copa Libertadores: la racha que preocupa y que intentará cortar ante Universidad Católica

Boca inicia su camino en la Copa Libertadores 2026 ante Universidad Católica con una estadística adversa en sus debuts. Hace años que no logra imponerse en su primer partido.

Boca debuta en la Copa Libertadores: la racha que preocupa y que intentará cortar ante Universidad Católica

La ilusión se renueva, pero los números no acompañan. Boca Juniors debutará este martes en la Copa Libertadores 2026 frente a Universidad Católica, desde las 21.30 en Chile, con un objetivo claro: empezar con el pie derecho y dejar atrás una racha que preocupa.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda afronta su trigésima cuarta participación en el torneo más importante del continente, con la mira puesta en la ansiada séptima conquista. Sin embargo, el arranque suele ser una cuenta pendiente: Boca ganó solo tres de sus últimos 16 debuts en la competencia.

Cómo le fue a Boca en sus últimos debuts de Copa Libertadores

El antecedente más reciente es cercano y negativo. En 2025, el Xeneize cayó 1-0 ante Alianza Lima en Perú, en el marco de la Fase 2. Luego, en La Bombonera, la serie se definió por penales, donde el equipo entonces dirigido por Néstor Gorosito quedó eliminado.

En 2023, ya en fase de grupos, tampoco pudo sumar de a tres: igualó 0-0 frente a Monagas como visitante. A pesar de ese inicio, el equipo logró avanzar hasta la final, donde cayó ante Fluminense.

Un año antes, en 2022, el estreno también fue adverso: derrota 2-0 frente a Deportivo Cali. Estos resultados refuerzan una tendencia que se repite en el tiempo.

Cuándo fue la última vez que Boca ganó en su debut

Para encontrar el último inicio con victoria hay que remontarse a 2021. En aquella edición, Boca se impuso 1-0 ante The Strongest en la altura de La Paz.

Desde entonces, el equipo no logró volver a festejar en su primer partido del certamen, acumulando empates y derrotas que alimentan una estadística incómoda.

A lo largo de su historia, los estrenos han sido variados. Boca supo ganar partidos importantes en sus primeras presentaciones, pero también registró múltiples empates y caídas, incluso en años donde luego fue protagonista.

Qué buscará Boca en este debut ante Universidad Católica

El contexto actual invita a ilusionarse. Con una mejora en su rendimiento reciente y el respaldo de unos 2.000 hinchas que viajarán al Claro Arena, el Xeneize intentará romper la tendencia y comenzar su camino con una victoria.

Más allá de los antecedentes, el debut representa una oportunidad clave para marcar el rumbo en el grupo y fortalecer la confianza en un torneo que le resulta esquivo desde 2007.

En definitiva, Boca pone primera en una nueva Copa Libertadores con el desafío de siempre, pero también con uno adicional: dejar atrás una racha que se volvió costumbre y empezar a construir desde el primer paso.

Todos los debuts de Boca por Copa Libertadores

  • 1963: 0-1 vs. Olimpia (V)
  • 1965: 2-1 vs. Liga de Quito (V)
  • 1966: 1-2 vs. River Plate (V)
  • 1970: 3-1 vs. River Plate (V)
  • 1971: 2-1 vs. Rosario Central (L)
  • 1977: 1-0 vs. River Plate (L)
  • 1978: 0-0 vs. River Plate (L)
  • 1979: 1-0 vs. Peñarol (L)
  • 1982: 0-1 vs. Jorge Wilstermann (V)
  • 1986: 1-1 vs. River Plate (L)
  • 1989: 0-0 vs. Racing (L)
  • 1991: 4-3 vs. River Plate (L)
  • 1994: 1-1 vs. Vélez Sarsfield (L)
  • 2000: 0-1 vs. Blooming (V)
  • 2001: 2-1 vs. Oriente Petrolero (L)
  • 2002: 0-0 vs. Montevideo Wanderers (L)
  • 2003: 2-0 vs. Independiente Medellín (L)
  • 2004: 1-3 vs. Bolívar (V)
  • 2005: 0-0 vs. Deportivo Cuenca (V)
  • 2007: 0-0 vs. Bolívar (V)
  • 2008: 1-1 vs. Maracibo (V)
  • 2009: 1-0 vs. Deportivo Cuenca (L)
  • 2012: 0-0 vs. Zamora (V)
  • 2013: 1-2 vs. Toluca (L)
  • 2015: 2-0 vs. Palestino (V)
  • 2016: 0-0 vs. Deportivo Cali (V)
  • 2018: 0-0 vs. Alianza Lima (V)
  • 2019: 0-0 vs. Jorge Wilstermann (V)
  • 2020: 1-1 vs. Caracas (V)
  • 2021: 1-0 vs. The Strongest (V)
  • 2022: 0-2 vs. Deportivo Cali (V)
  • 2023: 0-0 vs. Monagas (V)
  • 2025: 0-1 vs. Alianza Lima (V)
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