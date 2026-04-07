José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película española

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Ese punto marcó el inicio de un juego psicológico donde la duda será la verdadera protagonista.

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El equipo que está detrás de "Los creyentes"

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía.

El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

Rodaje en tres escenarios que aportan identidad propia

Uno de los elementos más destacados de la producción fue su rodaje en tres localizaciones muy distintas. Asturias aportó paisajes naturales y una atmósfera melancólica que reforzó el tono introspectivo de la historia.

Madrid, en cambio, ofreció un entorno urbano reconocible, donde los personajes se movieron entre lo cotidiano y lo inquietante. La ciudad funcionó como un espacio de transición emocional.

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Por su parte, Berlín sumó un aire frío y enigmático. Sus escenarios aportaron una sensación de distancia y desarraigo que encajó perfectamente con el conflicto interno de los protagonistas.

La combinación de estos tres lugares permitió construir un universo visual diverso, pero coherente con el desarrollo psicológico de la trama.

Netflix apuesta por las películas y series españolas

Con este estreno, Netflix volvió a demostrar su interés por el talento español. En los últimos años, la plataforma apostó por producciones locales que lograron trascender fronteras.

Los creyentes se sumó a esa estrategia con una historia pensada para el público global, pero con identidad propia. El objetivo fue claro: consolidar un catálogo diverso que combine entretenimiento y calidad narrativa.

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La elección de José Coronado como protagonista también respondió a esa lógica. Su trayectoria en cine y televisión lo posicionó como una figura capaz de atraer tanto al público nacional como internacional.

Cuándo se estrena "Los creyentes" en Netflix

Desde su anuncio, la película despertó curiosidad. No solo por su reparto o su equipo creativo, sino por la premisa que plantea. Un padre, una hija, una muerte sospechosa y una teoría que podría cambiarlo todo.

Todo indica que, cuando llegue el 24 de julio, Los creyentes no pasará desapercibida.