La firme aclaración de Evelyn Botto al cruzarse con Laurita Fernández en televisión: "Algunas personas..."

Laurita Fernández fue la figura invitada del lunes al programa Otro día perdido (El Trece) que conduce Mario Pergolini. Antes de que la actriz y conductora ingrese al estudio, Evelyn Botto pidió la palabra e hizo una firme aclaración.
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Antes del ingreso de Laurita Fernández al piso de Otro día perdido, Evelyn Botto tomó la palabra y se refirió a la ex de su actual novio, Fede Bal.
Laurita Fernández fue la figura invitada del lunes al programa Otro día perdido (El Trece) que conduce Mario Pergolini. Antes de que la actriz y conductora ingrese al estudio, Evelyn Botto pidió la palabra e hizo una firme aclaración.
La locutora, que está en pareja con Fede Bal, ex de Laurita, explicó que está todo bien con la artista y no tiene ningún inconveniente con ella por ser ex novia del actor.
Evelyn sintió la necesidad de aclarar esto de entrada para evitar que se genere luego cualquier tipo de especulación y dejó tanto a Pergolini como a Rada Aristarán sorprendidos con su confesión final.
"Laurita Fernández va a estar con nosotros", adelantaba Mario Pergolini. Ahí, Evelyn tomó la palabra y comentó: “Ahora que lo mencionas, nuestra invitada de hoy además de ser una gran artista y un minón tremendo, es ex de mi actual, un detalle".
"Quería comentar esto porque a mí me parece espléndida pero el tema es algunas personas maliciosas que siempre intentan que las mujeres se peleen y hacer click bait con todo eso", continuó con firmeza.
Y dejó en claro que no le preocupa el pasado sentimental de su actual pareja: "No pasó nada y a mí me cae diez puntos (Laurita). No la odio. Te voy a decir una cosa: si yo tuviese que odiar a quienes hayan estado con mi novio, ¿a cuánta gente debería yo odiar? Decime vos”, le planteó a Pergolini.
"Eso nada más, todo está bien, quería dejarlo claro. Es más, si yo tuviese la oportunidad de besarla, lo haría, es bella y linda pero no es que va a pasar...", cerró Evelyn Botto sobre Laurita Fernández.
Luego durante la entrevista y con el clásico humor que imprime el ciclo, ambas terminaron demostrando con una divertida charla y algunos cruces entre risas que quedó la mejor onda entre ambas.
Laurita Fernández se va de la conducción de Bienvenidos a ganar (El Nueve) y quien seguirá al frente del ciclo es Hernán Drago, quien se desempeñó como jurado y ya se encontraba al frente del programa.
En LAM (América Tv) dieron detalles de la decisión de que la conductora se aleje y que el modelo y panelista quede de manera estable al frente del ciclo, contentos por su labor y manera de manejarse.
"Laurita Fernández fuera de El Nueve. Hernán Drago ya renovó su contrato para conducir las noches todo el año, que era jurado del programa. Es más cara, están en modo ahorro. Además hay un tema personal en el medio que su ex novio es productor del programa", comentó Ángel de Brito por el ámbito laboral que debía compartir la conductora con su ex novio, Peluca Brusca.
A lo que Pilar Smith sumó: “Seguro no lo tomó bien, porque cuando hablé con ella (por Laurita), hace un par de días, me dijo: ‘Ahora volvemos para ver bien el formato, cómo va a quedar’”.
Ángel de Brito retomó la información después de unos minutos y amplió: "Ella pidió el cambio de productor, se llevaban mal. Y hay bajas en el programa, la mitad del jurado afuera: se van Magalí Bachor y Pablo Ramírez".
"Karina Iavicoli me manda información y me dice: ‘Laurita tiró mucho de la soga y quedó afuera, no la aguantan. Lo que más molestó fue el lobby que hizo y aman a Hernán Drago porque no es egocéntrico, están muy contentos con él”, leyó el conductor.