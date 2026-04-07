La firme aclaración de Evelyn Botto al cruzarse con Laurita Fernández en televisión: "Algunas personas..."

Embed

"Quería comentar esto porque a mí me parece espléndida pero el tema es algunas personas maliciosas que siempre intentan que las mujeres se peleen y hacer click bait con todo eso", continuó con firmeza.

Y dejó en claro que no le preocupa el pasado sentimental de su actual pareja: "No pasó nada y a mí me cae diez puntos (Laurita). No la odio. Te voy a decir una cosa: si yo tuviese que odiar a quienes hayan estado con mi novio, ¿a cuánta gente debería yo odiar? Decime vos”, le planteó a Pergolini.

"Eso nada más, todo está bien, quería dejarlo claro. Es más, si yo tuviese la oportunidad de besarla, lo haría, es bella y linda pero no es que va a pasar...", cerró Evelyn Botto sobre Laurita Fernández.

Luego durante la entrevista y con el clásico humor que imprime el ciclo, ambas terminaron demostrando con una divertida charla y algunos cruces entre risas que quedó la mejor onda entre ambas.

evelyn botto

Las razones por las que Laurita Fernández no seguirá en Bienvenidos a ganar

Laurita Fernández se va de la conducción de Bienvenidos a ganar (El Nueve) y quien seguirá al frente del ciclo es Hernán Drago, quien se desempeñó como jurado y ya se encontraba al frente del programa.

En LAM (América Tv) dieron detalles de la decisión de que la conductora se aleje y que el modelo y panelista quede de manera estable al frente del ciclo, contentos por su labor y manera de manejarse.

"Laurita Fernández fuera de El Nueve. Hernán Drago ya renovó su contrato para conducir las noches todo el año, que era jurado del programa. Es más cara, están en modo ahorro. Además hay un tema personal en el medio que su ex novio es productor del programa", comentó Ángel de Brito por el ámbito laboral que debía compartir la conductora con su ex novio, Peluca Brusca.

A lo que Pilar Smith sumó: “Seguro no lo tomó bien, porque cuando hablé con ella (por Laurita), hace un par de días, me dijo: ‘Ahora volvemos para ver bien el formato, cómo va a quedar’”.

Ángel de Brito retomó la información después de unos minutos y amplió: "Ella pidió el cambio de productor, se llevaban mal. Y hay bajas en el programa, la mitad del jurado afuera: se van Magalí Bachor y Pablo Ramírez".

"Karina Iavicoli me manda información y me dice: ‘Laurita tiró mucho de la soga y quedó afuera, no la aguantan. Lo que más molestó fue el lobby que hizo y aman a Hernán Drago porque no es egocéntrico, están muy contentos con él”, leyó el conductor.