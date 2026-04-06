Un nuevo detenido por el crimen en la escuela de Santa Fe: qué rol habría tenido

La planificación del regreso a clases

La detención se produjo mientras la comunidad educativa continúa atravesando un operativo conjunto con el gobierno provincial para brindar asistencia y contención a alumnos, docentes y vecinos. En paralelo, se inició la planificación del regreso a clases.

El dispositivo incluye atención psicológica, espacios de diálogo y actividades específicas con docentes, directivos y asistentes escolares. También se organizaron reuniones entre autoridades educativas y funcionarios para coordinar el retorno a las aulas y definir estrategias de acompañamiento.

El gobernador Maximiliano Pullaro visitó este sábado la ciudad junto al ministro de Educación José Goity y la secretaria de Gestión Territorial Educativa Daiana Gallo Ambrosis. Durante la recorrida, se reunió con los padres de Ian Cabrera, con familiares de uno de los estudiantes heridos y con el equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40.

pullaro.jpg Pullaro visitó la ciudad de San Cristóbal este sábado donde dialogó con las familias de las víctimas. (Foto: archivo).

Entre las medidas adoptadas, se dispuso que este lunes 6 y martes 7 de abril no haya clases en ninguna escuela de la ciudad, tanto públicas como privadas, en todos los niveles. Además, la Escuela Nº 40 permanecerá cerrada por orden judicial hasta que finalicen las pericias del Ministerio Público de la Acusación.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que el regreso será progresivo y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente según lo que disponga la Justicia. Mientras tanto, continuarán los espacios de acompañamiento para docentes, directivos y asistentes escolares, así como instancias de diálogo con las familias.

Durante los próximos días se prevén reuniones entre funcionarios del área educativa y equipos directivos de todas las instituciones para definir dispositivos de escucha y contención, además de propuestas pedagógicas que permitan sostener los aprendizajes durante la suspensión. Estas actividades se canalizarán a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar.

También se reforzará la presencia de equipos territoriales y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente para asistir al personal educativo. Habrá encuentros específicos con directivos de la Escuela Nº 40 y supervisores de todos los niveles para coordinar el acompañamiento institucional.

Por su parte, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa, con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.