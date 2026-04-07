Video: así escapaban los pasajeros del Tren Roca del hombre que tomó a una rehén en un vagón

Amenazas, rehén y evacuación

Ya dentro de la formación, Nicolini extrajo un arma de fuego y comenzó a amenazar a una mujer, a quien tomó como rehén frente al resto de los pasajeros.

La situación obligó a evacuar de inmediato el tren en medio de gritos y corridas, mientras se desplegaba un importante operativo con efectivos de la Policía Federal, la Policía Bonaerense y personal de Trenes Argentinos.

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Tras la liberación de la rehén, el agresor continuó atrincherado durante varios minutos y llegó a amenazar con detonar una granada.

Finalmente, cerca de las 16.20, depuso su actitud, entregó el arma y fue detenido. En su poder tenía un revólver calibre 22 y una granada de mano, que peritos de explosivos confirmaron luego que se trataba de un dispositivo FMK2 que estaba desactivada.

El operativo obligó a interrumpir durante aproximadamente una hora los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques vía Temperley.

Tras la detención del agresor, el servicio fue restablecido, aunque continuaba con algunas demoras.