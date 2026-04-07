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Video: así escapaban los pasajeros del Tren Roca del hombre que tomó a una rehén en un vagón

En medio de una tensión máxima, la Policía Federal logró liberar a la pasajera y detuvo al individuo, lo que generó un amplio operativo policial en la estación.

Así fue el momento en que los pasajeros del Tren Roca corrieron para escapar del hombre que tomó a una rehén

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La mayoría de los servicios se encuentran con demoras en Constitución luego del colapso de un terraplén a la altura de Avellaneda. (Foto: captura).

El episodio quedó registrado en un video que muestra a decenas de personas huyendo para resguardarse, mientras el agresor se atrincheraba dentro de uno de los vagones.

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El atacante fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, quien era buscado por un robo ocurrido en un comercio mayorista ubicado a metros de la estación.

Según reconstruyeron las autoridades, el hombre intentó mezclarse entre los pasajeros que circulaban por el andén 2 para evitar ser detenido. Sin embargo, al verse rodeado por la Policía, decidió subirse al último vagón del tren 3210.

Amenazas, rehén y evacuación

Ya dentro de la formación, Nicolini extrajo un arma de fuego y comenzó a amenazar a una mujer, a quien tomó como rehén frente al resto de los pasajeros.

La situación obligó a evacuar de inmediato el tren en medio de gritos y corridas, mientras se desplegaba un importante operativo con efectivos de la Policía Federal, la Policía Bonaerense y personal de Trenes Argentinos.

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Tras la liberación de la rehén, el agresor continuó atrincherado durante varios minutos y llegó a amenazar con detonar una granada.

Finalmente, cerca de las 16.20, depuso su actitud, entregó el arma y fue detenido. En su poder tenía un revólver calibre 22 y una granada de mano, que peritos de explosivos confirmaron luego que se trataba de un dispositivo FMK2 que estaba desactivada.

El operativo obligó a interrumpir durante aproximadamente una hora los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques vía Temperley.

Tras la detención del agresor, el servicio fue restablecido, aunque continuaba con algunas demoras.

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