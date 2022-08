Espera un segundo bebé con su hijastro: "Estamos aceptando nuestros corazones"

Pero Marina y Vladimir comenzaron una relación secreta, que luego los llevó a casarse y tener una hija llamada Olga, de un año y 8 meses de vida.

Alexey, el exesposo de Marina, la acusó de empezar a seducir a su hijo cuando él regresaba a la casa durante las vacaciones en la época universitaria.

"Hubiera perdonado su engaño, si no fuera porque es mi hijo", sostuvo el hombre indignado.

En tanto, Marina contó que no era feliz en ese matrimonio y que había estado "fingiendo".

"¿Me arrepiento de haber destruido a la familia? Tanto sí como no", dijo.

Y ella añadió: "Estoy avergonzada de haber matado la estabilidad de 'mamá y papá'. Pero, ¿quería volver con mi ex? No. ¿Siento ira y odio hacia él? Ya no más. Es una buena persona y un padre maravilloso para nuestros hijos".

Ahora Marina y Vladimir, que viven en Krasnodar (Rusia) están esperando un segundo hijo.

"Estamos aceptando nuestros corazones y deseos sinceros", remarcó la mujer.