Está en Netflix, dura 2 horas y es una película que no te dejará cerrar los ojos

La hija oscura se estrenó en Netflix el 31 de diciembre de 2021 y desde entonces ha sido una de las películas más vistas en la plataforma. Con una duración de 2 horas y 2 minutos, la película se ha posicionado como una de las mejores opciones para los amantes del cine dramático.

Si aún no has visto La hija oscura, no te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta excelente película que forma parte de la selecta lista de películas exitosas de Netflix.

image.png

Netflix: de qué trata la película La hija oscura

La película La hija oscura, de Netflix, señala en su sinopsis oficial: “Durante unas tranquilas vacaciones en la playa, una mujer comienza a desarrollar una oscura obsesión con una joven madre, que termina despertando recuerdos del pasado”.

Reparto de La hija oscura, película de Netflix

Olivia Colman (Leda Caruso)

Jessie Buckley (Leda Caruso joven)

Dakota Johnson (Nina)

Peter Sarsgaard (profesor Hardy)

Oliver Jackson-Cohen (Toni)

Paul Mescal (Will)

Ed Harris (Lyle)

Dagmara Domiczyk (Callisto “Callie”)

Jack Farthing (Joe)

Alba Rohrwacher (Excursionista)

Ellia James (Bianca)

Robyn Elwell (Bianca)