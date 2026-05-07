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Eyaculación precoz: técnicas que ayudan a retrasarla de forma efectiva

La eyaculación precoz es una de las consultas más frecuentes en el ámbito de la sexualidad masculina y puede generar preocupación en quienes la experimentan.

La eyaculación precoz es una de las consultas más frecuentes en el ámbito de la sexualidad masculina y puede generar preocupación en quienes la experimentan. 

La eyaculación precoz es una de las consultas más frecuentes en el ámbito de la sexualidad masculina y puede generar preocupación en quienes la experimentan. 

Llegar al clímax antes de lo deseado es una situación común en muchos hombres, y aunque a veces se lo minimiza, puede afectar tanto la autoestima como la relación de pareja. Lo bueno es que existen herramientas concretas para trabajar el control de la eyaculación precoz, sin necesidad de fármacos, y con resultados que se notan si se practican con constancia.

Leé también Por qué puede ser peligroso afeitarse la zona genital antes del sexo
Aunque es una práctica cada vez más habitual por motivos estéticos o de higiene, el afeitado del vello genital puede generar ciertos inconvenientes para la salud que suelen pasar desapercibidos.

A continuación, un recorrido por las técnicas más efectivas, respaldadas por profesionales, para retrasar ese momento y disfrutar más de la experiencia.

1. Fortalecer el suelo pélvico con maniobras de Kegel

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Los músculos del suelo pélvico cumplen un rol clave durante el orgasmo masculino. Al ejercitarlos, se logra mayor dominio del reflejo eyaculatorio. Estos músculos se activan justo antes del clímax, y aprender a controlarlos es una de las mejores estrategias para prolongar el encuentro.

Cómo hacer los ejercicios de Kegel:

Ubicar el músculo: es el que se contrae cuando uno intenta frenar la eyaculación.

Ejercicio básico: contraerlo durante 5 segundos, luego relajar 5 segundos.

Repeticiones: hacer 3 series de 10 repeticiones al día.

Variantes: contracciones rápidas (pulsos) o sostenidas (10 segundos).

Estos movimientos se pueden hacer sentado, acostado o incluso mientras se trabaja. En 4 a 6 semanas se notan mejoras claras en el control.

2. Técnica de detener y continuar

Este método consiste en frenar la estimulación justo antes del momento de no retorno. Esperar unos segundos hasta que la excitación baje y luego retomar. Repetir este ciclo varias veces ayuda a entrenar el cuerpo y la mente, prolongando el tiempo hasta el clímax.

Es una estrategia clásica en terapia sexual y ha demostrado efectividad en más del 60% de los hombres que la practican regularmente.

3. Compresión del glande

Otra técnica efectiva es aplicar una presión suave en la base del glande cuando el nivel de excitación es muy alto. Esta maniobra reduce el estímulo y retrasa el reflejo.

Puede hacerse con la mano o con ayuda de la pareja, y se combina con pausas y respiración profunda para mayor efectividad.

4. Respiración lenta para calmar el cuerpo

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Cuando aumenta la tensión, también se acelera la respuesta sexual. Por eso, aprender a respirar de forma lenta y controlada ayuda a relajar el cuerpo y a frenar la inercia del clímax.

Técnica básica de respiración:

Inhalar por la nariz en 4 tiempos

Retener el aire 2 segundos

Exhalar por la boca en 6 u 8 tiempos

Practicar esto durante el encuentro permite extender la duración, bajar la ansiedad y mejorar el disfrute.

5. Cambiar el foco de atención

Centrar toda la atención en las sensaciones genitales puede acelerar el momento de la eyaculación. En cambio, ampliar la percepción a otras zonas del cuerpo, al ritmo de la respiración o a las reacciones de la pareja, ayuda a distribuir el placer y a manejar mejor la intensidad.

Este enfoque se relaciona con técnicas de mindfulness, que mostraron resultados muy positivos en estudios clínicos sobre control sexual.

6. Entrenar en solitario

La práctica personal es clave. En momentos de autoexploración, se pueden aplicar las mismas técnicas: pausa, respiración, maniobras de Kegel y control del foco mental.

Este entrenamiento fortalece la conexión con el cuerpo, reduce la ansiedad de rendimiento y mejora la respuesta en encuentros con la pareja.

La importancia de hábitos saludables

Además de estas prácticas, también es aconsejable para el hombre incorporar hábitos que favorezcan el buen funcionamiento del organismo. El cuerpo responde mejor cuando está cuidado, por eso es importante hacer ejercicio físico, dormir bien, reducir el consumo de alcohol y tabaco, además mantener una alimentación equilibrada con aporte de nutrientes como zinc, magnesio y vitamina B6.

A su vez, bajar el estrés diario también resulta clave, ya que todos estos factores influyen en la sensibilidad, la circulación y el equilibrio hormonal, aspectos directamente vinculados con la experiencia sexual.

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