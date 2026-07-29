El desubicado chiste de Lali Espósito a Pedro Rosemblat en pleno vivo que causó furor en las redes

Sin embargo, fiel al estilo que la caracteriza, Lali no dudó en tomar protagonismo y su voz apareció en la transmisión para completar la broma. En el audio, la cantante lanzó el inesperado juego de palabras: “¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock Nacional”. Y ante la pregunta sobre el motivo del apodo, llegó el remate que generó la reacción inmediata de todos: “¡Veinte años sin Pappo!”.

La particular ocurrencia hizo que el estudio estallara de risa, mientras Pedro Rosemblat no pudo esconder su reacción ante el ingenio y el tono procaz de la broma de su pareja. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emisión por la espontaneidad y la complicidad entre ambos.

Todavía tentado por la situación, el conductor intentó cerrar el episodio con una frase que volvió a provocar risas entre los presentes. “Es de un mal gusto”, lanzó entre carcajadas, dejando en claro que, más allá de la sorpresa inicial, el inesperado mensaje de Lali terminó convirtiéndose en un divertido momento al aire.

Cuál fue el destino de las recientes vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Europa

Luego de varios meses de intensa actividad laboral, recientemente Lali Espósito y Pedro Rosemblat decidieron hacer una pausa en sus agendas y disfrutar de unos días de descanso en uno de los destinos más atractivos de Italia. La pareja viajó a la isla de Cerdeña, ubicada en el mar Mediterráneo, donde compartieron momentos de tranquilidad, disfrute y mucha complicidad.

A través de sus redes sociales, la cantante mostró parte de esta escapada romántica y publicó diferentes postales del viaje. Entre las imágenes que compartió se pudieron ver escenas desde el mar, paseos en embarcación y brindis junto a su pareja, en un entorno de absoluto relax.

Durante su estadía en la exclusiva isla italiana, Lali Espósito y Pedro Rosemblat también estuvieron acompañados por amigos y aprovecharon para recorrer el lugar y disfrutar de sus paisajes. Además, la artista compartió un gesto especial al mostrar un altar dedicado a Diego Maradona, que tenía velas encendidas como homenaje al reconocido futbolista argentino.

Para combatir las altas temperaturas del verano europeo, Lali eligió un look cómodo con una bikini negra y anteojos de sol, mientras que Pedro apostó por un estilo similar, utilizando lentes y una gorra en el mismo tono.

La escapada llegó después de un período cargado de compromisos profesionales para ambos, quienes encontraron en este viaje una oportunidad para relajarse y compartir tiempo juntos. De esta manera, la pareja continúa afianzando su vínculo, que ya supera los dos años de relación, con una experiencia de descanso y disfrute en el exterior.