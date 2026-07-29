En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Ricardo Darín
Netflix
CINE

Ricardo Darín arrasa en Netflix con un clásico argentino y es su mejor película

Netflix eliminará de su catálogo una de las películas más elogiadas de Ricardo Darín. Hasta cuándo estará disponible y por qué sigue siendo un thriller imprescindible.

Banner Seguinos en google DESK
Ricardo Darín arrasa en Netflix con un clásico argentino y es su mejor película. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín arrasa en Netflix con un clásico argentino y es su mejor película. (Foto: Archivo)

Netflix continúa renovando su catálogo y algunas producciones deben despedirse de la plataforma para dar lugar a nuevos estrenos. Entre las bajas confirmadas aparece una de las películas más reconocidas del cine argentino contemporáneo, protagonizada por Ricardo Darín y Martina Gusmán. Se trata de "Carancho", el intenso thriller dirigido por Pablo Trapero.

Leé también Qué ver en Netflix: la miniserie turca de 9 episodios que es ideal para maratonear
Qué ver en Netflix: la miniserie turca de 9 episodios que es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Estrenada en 2010, la película logró posicionarse como una referencia dentro del género policial gracias a una historia cargada de tensión, drama y una fuerte crítica social. Su combinación de actuaciones sólidas, un relato atrapante y una puesta en escena realista la convirtió en una producción ampliamente valorada tanto por la crítica especializada como por el público.

La plataforma confirmó que Carancho permanecerá disponible únicamente hasta el próximo 17 de agosto, por lo que quienes aún no la vieron, o deseen volver a disfrutarla, tendrán una última oportunidad antes de que abandone definitivamente el catálogo.

De qué trata la película Carancho en Netflix

La sinopsis oficial adelanta una trama tan impactante como inquietante: "Un accidente de tránsito cruza los destinos de una apasionada médica que lucha por salvar vidas y un locuaz abogado que busca clientes en las guardias hospitalarias".

El protagonista es Héctor Sosa, interpretado por Ricardo Darín. Se trata de un abogado que perdió su matrícula profesional y que intenta sobrevivir trabajando para una organización dedicada a captar víctimas de accidentes de tránsito con el objetivo de iniciar demandas contra compañías aseguradoras.

Su rutina consiste en recorrer hospitales, guardias médicas y escenas de siniestros viales en busca de potenciales clientes. Ese negocio ilegal, conocido popularmente como "carancheo", expone uno de los costados más oscuros vinculados a los accidentes y las indemnizaciones.

En medio de una guardia hospitalaria, Sosa conoce a Luján, una joven médica interpretada por Martina Gusmán. Ella trabaja en un hospital público y enfrenta diariamente jornadas agotadoras, guardias interminables y situaciones extremas que ponen a prueba su capacidad profesional y emocional.

A partir de ese encuentro comienza una relación marcada por la intensidad y las contradicciones. Ambos intentan construir un vínculo mientras conviven con un contexto donde predominan la violencia, la desesperación y los intereses económicos.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con Carancho

Ricardo Darín construye uno de los personajes más complejos de su carrera. Su interpretación logra transmitir la contradicción permanente de un hombre atrapado en un sistema del que intenta escapar, pero del que también forma parte.

A su lado, Martina Gusmán ofrece una actuación cargada de sensibilidad y realismo, representando el enorme desgaste físico y emocional que enfrentan quienes trabajan diariamente en el sistema público de salud.

La química entre ambos actores se convierte en uno de los principales motores de la historia y aporta una dimensión emocional que potencia el relato policial.

Pablo Trapero consolidó una de las películas más importantes del cine argentino

Con Carancho, el director Pablo Trapero reafirmó su estilo cinematográfico, caracterizado por retratar historias realistas atravesadas por conflictos sociales.

La película recibió un importante reconocimiento dentro y fuera del país, destacándose por su dirección, el nivel de las actuaciones y una puesta en escena que apuesta por el realismo en cada secuencia.

Su ritmo narrativo, la construcción de los personajes y la crudeza con la que presenta los hechos permitieron que la obra se mantenga vigente incluso varios años después de su estreno.

Por ese motivo, continúa siendo una de las recomendaciones más frecuentes para quienes buscan descubrir algunas de las mejores producciones del cine argentino contemporáneo.

El elenco principal de Carancho con Ricardo Darín

  • Ricardo Darín
  • Martina Gusmán
  • Carlos Weber
  • José Luis Arias
  • Fabio Ronzano
  • Loren Acuña
  • Gabriel Almirón
  • José Manuel Espeche

Mirá el tráiler de Carancho

En pocas palabras

  • Netflix retira: Eliminación de la aclamada película argentina "Carancho" protagonizada por Ricardo Darín, disponible hasta el 17 de agosto.
  • Trama central: Un abogado inescrupuloso y una médica enérgica se cruzan en un oscuro mundo de accidentes de tránsito y aseguradoras.
  • Legado cinematográfico: "Carancho" es un referente del thriller argentino por su realismo, actuaciones y crítica social.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ricardo Darín Netflix película
Notas relacionadas
Qué ver en Netflix: la serie turca de apenas 8 episodios que es furor en todo el mundo
Netflix estrena "Mis muertos tristes", la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez
Ricardo Darín brilla en Netflix con un clásico argentino y todos vuelven a hablar de esta película

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar