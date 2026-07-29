Ricardo Darín arrasa en Netflix con un clásico argentino y es su mejor película

El protagonista es Héctor Sosa, interpretado por Ricardo Darín. Se trata de un abogado que perdió su matrícula profesional y que intenta sobrevivir trabajando para una organización dedicada a captar víctimas de accidentes de tránsito con el objetivo de iniciar demandas contra compañías aseguradoras.

Su rutina consiste en recorrer hospitales, guardias médicas y escenas de siniestros viales en busca de potenciales clientes. Ese negocio ilegal, conocido popularmente como "carancheo", expone uno de los costados más oscuros vinculados a los accidentes y las indemnizaciones.

En medio de una guardia hospitalaria, Sosa conoce a Luján, una joven médica interpretada por Martina Gusmán. Ella trabaja en un hospital público y enfrenta diariamente jornadas agotadoras, guardias interminables y situaciones extremas que ponen a prueba su capacidad profesional y emocional.

A partir de ese encuentro comienza una relación marcada por la intensidad y las contradicciones. Ambos intentan construir un vínculo mientras conviven con un contexto donde predominan la violencia, la desesperación y los intereses económicos.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con Carancho

Ricardo Darín construye uno de los personajes más complejos de su carrera. Su interpretación logra transmitir la contradicción permanente de un hombre atrapado en un sistema del que intenta escapar, pero del que también forma parte.

A su lado, Martina Gusmán ofrece una actuación cargada de sensibilidad y realismo, representando el enorme desgaste físico y emocional que enfrentan quienes trabajan diariamente en el sistema público de salud.

La química entre ambos actores se convierte en uno de los principales motores de la historia y aporta una dimensión emocional que potencia el relato policial.

Pablo Trapero consolidó una de las películas más importantes del cine argentino

Con Carancho, el director Pablo Trapero reafirmó su estilo cinematográfico, caracterizado por retratar historias realistas atravesadas por conflictos sociales.

La película recibió un importante reconocimiento dentro y fuera del país, destacándose por su dirección, el nivel de las actuaciones y una puesta en escena que apuesta por el realismo en cada secuencia.

Su ritmo narrativo, la construcción de los personajes y la crudeza con la que presenta los hechos permitieron que la obra se mantenga vigente incluso varios años después de su estreno.

Por ese motivo, continúa siendo una de las recomendaciones más frecuentes para quienes buscan descubrir algunas de las mejores producciones del cine argentino contemporáneo.

El elenco principal de Carancho con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Martina Gusmán

Carlos Weber

José Luis Arias

Fabio Ronzano

Loren Acuña

Gabriel Almirón

José Manuel Espeche

Mirá el tráiler de Carancho