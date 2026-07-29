Qué ver en Netflix: la serie turca de apenas 8 episodios que es furor en todo el mundo

La trama gira alrededor de Meryem, una mujer que trabaja como empleada de limpieza a tiempo parcial y que vive junto a su familia conservadora en las afueras de Estambul.

Su vida cambia cuando comienza a sufrir desmayos frecuentes. Debido a esa situación, decide buscar ayuda profesional y conoce a Peri, una psiquiatra cuya realidad es completamente distinta a la suya.

Mientras Meryem representa un entorno tradicional y profundamente religioso, Peri pertenece a una clase acomodada, con una formación académica de alto nivel y una visión secular de la sociedad. Desde el primer encuentro quedan expuestas las enormes diferencias entre ambas, aunque también comienzan a surgir puntos de conexión que desafían los prejuicios de cada una.

Un retrato de la diversidad de la sociedad turca

Uno de los aspectos más destacados de Nos conocimos en Estambul es la diversidad de personajes que incorpora a lo largo de sus episodios.

Cada uno enfrenta conflictos personales, familiares o sociales que permiten comprender distintas realidades presentes en la Turquía contemporánea.

Aunque en un principio las historias parecen independientes, todas terminan conectándose a través de Meryem o de otros personajes secundarios, construyendo un relato donde cada experiencia aporta una nueva mirada sobre la convivencia, la identidad y los vínculos humanos.

Por qué Nos conocimos en Estambul es diferente a otras series turcas

A diferencia de otras ficciones que apuestan por el suspenso permanente o los giros constantes, esta producción elige desarrollar con calma la evolución emocional de cada personaje.

La serie profundiza en temas como la salud mental, las diferencias culturales, la religión, los prejuicios sociales y la necesidad de expresar las emociones en lugar de reprimirlas.

Precisamente ese tratamiento realista fue uno de los aspectos más elogiados por la crítica internacional, que destacó la sensibilidad del guion y la calidad interpretativa del elenco.

Muchos espectadores también valoraron la fotografía de Estambul, que deja de ser un simple escenario para convertirse en otro protagonista de la historia.

El elenco principal de Nos conocimos en Estambul

Öykü Karayel

Defne Kayalar

Fatih Artman

Funda Eryigit,

Settar Tanriögen

Tülin Özen

Alican Yücesoy

Bige Önal

Onur Saylak

Berkun Oya

Por qué sigue siendo una de las mejores series turcas de Netflix

Aunque Nos conocimos en Estambul no obtuvo una enorme repercusión cuando llegó a Netflix en 2020, con el paso de los años fue ganando reconocimiento entre quienes buscan historias profundas y alejadas de las fórmulas tradicionales.

Su construcción narrativa, la riqueza de sus personajes y la forma en que refleja diferentes realidades de la sociedad turca la convirtieron en una recomendación habitual entre los amantes de las producciones internacionales.

Para quienes disfrutan de los dramas con contenido social y personajes bien desarrollados, esta serie representa una de las propuestas más destacadas disponibles dentro del catálogo de la plataforma.

Mirá el tráiler de Nos conocimos en Estambul