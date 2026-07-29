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Qué ver en Netflix: la serie turca de apenas 8 episodios que es furor en todo el mundo

Netflix volvió a sorprender con una serie turca de ocho capítulos que se convirtió en una de las historias más elogiadas por la crítica.

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Qué ver en Netflix: la serie turca de apenas 8 episodios que es furor en todo el mundo. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la serie turca de apenas 8 episodios que es furor en todo el mundo. (Foto: Archivo)

Las series turcas continúan consolidándose en Netflix como uno de los grandes fenómenos internacionales dentro del catálogo de la plataforma. Con historias que combinan drama, emoción y personajes profundos, estas series lograron conquistar a millones de espectadores en todo el mundo.

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Entre ellas aparece una propuesta que, aunque no tuvo un estreno masivo, consiguió transformarse con el paso del tiempo en una de las ficciones mejor valoradas por la crítica especializada.

Se trata de Nos conocimos en Estambul, una serie estrenada en 2020 que construye un relato coral ambientado en una de las ciudades más emblemáticas de Turquía. La producción presenta personajes muy diferentes entre sí que terminan conectándose de maneras inesperadas, reflejando la complejidad social, cultural y religiosa del país.

De qué trata Nos conocimos en Estambul en Netflix

Según la descripción oficial de Netflix: "Un grupo de personas en Estambul supera sus límites socioculturales y encuentra una conexión entrelazando sus miedos y aspiraciones".

La trama gira alrededor de Meryem, una mujer que trabaja como empleada de limpieza a tiempo parcial y que vive junto a su familia conservadora en las afueras de Estambul.

Su vida cambia cuando comienza a sufrir desmayos frecuentes. Debido a esa situación, decide buscar ayuda profesional y conoce a Peri, una psiquiatra cuya realidad es completamente distinta a la suya.

Mientras Meryem representa un entorno tradicional y profundamente religioso, Peri pertenece a una clase acomodada, con una formación académica de alto nivel y una visión secular de la sociedad. Desde el primer encuentro quedan expuestas las enormes diferencias entre ambas, aunque también comienzan a surgir puntos de conexión que desafían los prejuicios de cada una.

Un retrato de la diversidad de la sociedad turca

Uno de los aspectos más destacados de Nos conocimos en Estambul es la diversidad de personajes que incorpora a lo largo de sus episodios.

Cada uno enfrenta conflictos personales, familiares o sociales que permiten comprender distintas realidades presentes en la Turquía contemporánea.

Aunque en un principio las historias parecen independientes, todas terminan conectándose a través de Meryem o de otros personajes secundarios, construyendo un relato donde cada experiencia aporta una nueva mirada sobre la convivencia, la identidad y los vínculos humanos.

Por qué Nos conocimos en Estambul es diferente a otras series turcas

A diferencia de otras ficciones que apuestan por el suspenso permanente o los giros constantes, esta producción elige desarrollar con calma la evolución emocional de cada personaje.

La serie profundiza en temas como la salud mental, las diferencias culturales, la religión, los prejuicios sociales y la necesidad de expresar las emociones en lugar de reprimirlas.

Precisamente ese tratamiento realista fue uno de los aspectos más elogiados por la crítica internacional, que destacó la sensibilidad del guion y la calidad interpretativa del elenco.

Muchos espectadores también valoraron la fotografía de Estambul, que deja de ser un simple escenario para convertirse en otro protagonista de la historia.

El elenco principal de Nos conocimos en Estambul

  • Öykü Karayel
  • Defne Kayalar
  • Fatih Artman
  • Funda Eryigit,
  • Settar Tanriögen
  • Tülin Özen
  • Alican Yücesoy
  • Bige Önal
  • Onur Saylak
  • Berkun Oya

Por qué sigue siendo una de las mejores series turcas de Netflix

Aunque Nos conocimos en Estambul no obtuvo una enorme repercusión cuando llegó a Netflix en 2020, con el paso de los años fue ganando reconocimiento entre quienes buscan historias profundas y alejadas de las fórmulas tradicionales.

Su construcción narrativa, la riqueza de sus personajes y la forma en que refleja diferentes realidades de la sociedad turca la convirtieron en una recomendación habitual entre los amantes de las producciones internacionales.

Para quienes disfrutan de los dramas con contenido social y personajes bien desarrollados, esta serie representa una de las propuestas más destacadas disponibles dentro del catálogo de la plataforma.

Mirá el tráiler de Nos conocimos en Estambul

En pocas palabras

  • Netflix: Presenta una aclamada serie turca de ocho episodios que aborda temas socioculturales.
  • Trama: Narra la conexión entre Meryem y Peri, mostrando la diversidad de la sociedad turca.
  • Recepción: Destaca por su realismo, desarrollo de personajes y fotografía, siendo una joya oculta del catálogo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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