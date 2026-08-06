Netflix tiene la película española más vista de 2026 y es un thriller impactante

La protagonista tuvo que enfrentarse no solamente a la dificultad de identificar a la mujer encontrada en el contenedor, sino también a las circunstancias que rodearon el caso. Cada pista llevó a otra y la investigación comenzó a adquirir una dimensión mayor de la esperada.

Anna Ripoll trabajó junto al agente Quique Zárate, interpretado por Pol López. Ambos intentaron reconstruir los acontecimientos mientras buscaban descubrir qué había detrás de la desaparición de la memoria de la víctima.

El procedimiento policial se convirtió así en el principal motor de la película. La historia no se limitó a mostrar el estado de una mujer que había sufrido violencia, sino que utilizó su situación para desplegar una investigación con diferentes capas.

Ana Rujas interpreta a la mujer que no recuerda quién es

Uno de los grandes misterios de La desconocida estuvo concentrado en el personaje interpretado por Ana Rujas. La actriz dio vida a una mujer que fue encontrada en condiciones extremas y que, después de ser trasladada a un hospital, no pudo explicar quién era.

La película utilizó esa pérdida de recuerdos para mantener la tensión alrededor del personaje. La mujer conoció fragmentos de lo sucedido, pero no contó desde el principio con todas las herramientas necesarias para reconstruir su pasado.

El misterio se intensificó cuando, después de llegar al hospital, su vida volvió a estar en peligro debido a un intento de asesinato.

Ese episodio cambió el escenario. Ya no se trataba únicamente de descubrir quién era la mujer y cómo había llegado al puerto. También había que determinar quién quería evitar que pudiera recuperar la memoria y revelar información que podía resultar decisiva.

El elenco principal de La desconocida

Candela Peña

Ana Rujas

Pol López

Kira Miró

Manolo Solo

David Vert

Sebastián Haro

Carlos Troya

Yolanda Sey

Marc Soler

Qué se encontrará quien busque este thriller español

La propuesta de La desconocida se apoyó en varios elementos habituales del género, pero los combinó alrededor de una situación particularmente extrema.

El punto de partida fue directo: una mujer apareció encerrada en un contenedor y no pudo recordar quién era. Desde allí, la película avanzó hacia una investigación que incorporó un intento de asesinato, una pista relacionada con Algeciras y sospechas de corrupción.

Para quienes buscan producciones españolas de misterio, la película plantea una historia que combina el procedimiento policial con un conflicto personal. La investigación de Anna Ripoll no solamente buscó resolver un caso, sino que también estuvo atravesada por su propio regreso al trabajo después de una etapa complicada.