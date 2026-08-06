Un amigo de La Joaqui arremetió contra Tuli Acosta y lanzó una fuerte acusación: “Más de una vez...”

Además, Guarino hizo referencia a la relación que Tuli Acosta mantuvo con Lit Killah y recordó cómo, según su versión, fue la actitud de la influencer durante ese período. “Cuando estabas con él -muy buen chabón, humilde- estabas subida al pony. No saludabas a nadie, tratabas a la gente con indiferencia y hacías sentir de menos a los demás”, afirmó.

En esa misma línea, aseguró que el vínculo con el grupo de amigos habría cambiado luego de la separación de la pareja. “Después, cuando cortaste, recién empezaste a querer acercarte y tener vínculo con nosotros porque te diste cuenta de que te habías quedado sola”, manifestó.

Por otra parte, el joven aseguró que hubo intentos de acercamiento para dejar atrás las diferencias, aunque no habrían llegado a buen puerto. “Te dimos la oportunidad de que estuviera todo bien, dejando de lado todo lo que habías hecho. Pero seguiste teniendo actitudes feas, desubicadas y maleducadas. Ahí quedó claro que el problema no era la situación, eras vos”, escribió.

Finalmente, Guarino defendió sus dichos y aseguró que no se trataba de comentarios sin fundamento. “Jamás dije nada que no sea una realidad”, sostuvo. También recordó un supuesto encuentro reciente en un aeropuerto y cerró su mensaje con una nueva crítica: “Siempre repitiendo el mismo patrón, cuando nunca nadie te hacía nada malo a vos”.

Lo cierto es que las publicaciones del influencer amigo de La Joaqui aparecieron después de que Tuli Acosta negara públicamente cualquier romance con Luck Ra, luego de quedar en el centro de las especulaciones que la señalaban como una posible tercera en discordia en la separación de la pareja.

Acosta aclaró que mantiene una amistad con el cantante y remarcó que entre ellos “nunca pasó absolutamente nada”. Además, pidió que no continuaran difundiendo versiones falsas y aseguró que tanto ella como La Joaqui conocen lo que realmente ocurrió.

Cómo fue que La Joaqui descubrió la supuesta infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta

En medio de la polémica separación entre Luck Ra y La Joaqui, en LAM (América TV), Pepe Ochoa sorprendió al revelar una versión sobre cómo la cantante se habría enterado de la supuesta infidelidad del artista cordobés con Tuli Acosta. Durante el programa, el panelista reconstruyó lo que definió como la "ruta del cuerno" y explicó la cadena de personas que, según la información que recibió, habrían intervenido hasta que el dato llegó a la intérprete.

"Me dijeron que a La Joaqui le habían llegado un cuento del cuerno. Que Luck Ra a La Joaqui le había dicho que no y el tema de la ruta del cuerno es la siguiente: Tuli se lo confiesa a su peluquero que se llama Alejo", comenzó relatando Pepe Ochoa.

Luego, el periodista amplió su explicación y señaló que el vínculo entre los protagonistas habría sido clave para que la información circulara. "Tuli se lo cuenta a Alejo y Alejo también es peluquero de La Joaqui", detalló. En ese momento, una de las integrantes del panel intervino y deslizó: "Se lo cuenta para que se lo cuente".

Además, Ochoa remarcó la cercanía entre Tuli Acosta y el peluquero mencionado. "Tuli y Alejo son muy amigos. De hecho, Tuli ayer hizo su primer vivo en Kick y se sentó con Alejo", explicó.

Finalmente, el panelista contó cómo, según la versión que le llegó, el supuesto dato habría terminado en manos de La Joaqui. "Alejo en ese momento, o sea, la atendía a La Joaqui pero el novio de Alejo, que se llamaba Valentín, trabajaba también con él y Valentín se encariñó mucho con La Joaqui. Cuando Tuli le cuenta a Alejo y se entera Valentín, Valentín la quería mucho a La Joaqui le contó y le dijo: 'Luck Ra te está metiendo los cuernos'", relató.