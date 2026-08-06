La impactante foto de Leticia Brédice como Susana Giménez por la serie de Moria: "Un honor"

Griselda Siciliani, que también protagoniza la serie, comentó: "¡La rompiste!", y ella agradeció el gesto con un cálido: "Te adoro". Y Graciela Borges consideró: “Te amamos Letu, te abrazamos fuerte, como siempre”.

La imagen generó revuelo entre los seguidores virtuales de la actriz que destacaron el gran parecido logrado con Susana Giménez para la historia.

"Estás igual", "increíble", "Impresionante", "Hola Su", "Vas a hacer a la Su, nadie mejor que vos", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo. Habrá que esperar la opinión de la diva luego del estreno de la serie.

Cómo será Moria, la serie inspirada en la vida de Moria Casán

En la serie, Moria cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a La One.

A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette al ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter, Moriano es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.

Tres grandes actrices la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.