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La impactante foto de Leticia Brédice como Susana Giménez por la serie de Moria: "Un honor"

La actriz Leticia Brédice revolucionó las redes con una imagen de su transformación para interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán.

6 ago 2026, 11:40
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La impactante foto de Leticia Brédice como Susana Giménez por la serie de Moria: Un honor

La impactante foto de Leticia Brédice como Susana Giménez por la serie de Moria: "Un honor"

La impactante foto de Leticia Brédice como Susana Giménez por la serie de Moria: Un honor

La impactante foto de Leticia Brédice como Susana Giménez por la serie de Moria: "Un honor"

La serie sobre la vida de Moria Casán, producida por Netflix, está a punto de estrenarse a mediados de agosto y desde las redes sociales Leticia Brédice, una de sus protagonistas, mostró una imagen reveladora.

La actriz interpretará a Susana Giménez durante la década del '90, mientras que Mica Riera hará lo propio con la versión de la diva de los teléfonos en los años '80.

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Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, Leticia Brédice lució su transformación física para interpretar a la famosa conductora en la historia, generando la reacción de sus seguidores y también de otros famosos.

"Gracias vida! Un honor, un sueño, mágico, milagroso. Mi respeto, amor, responsabilidad, agradecida por el desafío, gracias, gracias, gracias siempre", indicó la artista en la publicación.

Griselda Siciliani, que también protagoniza la serie, comentó: "¡La rompiste!", y ella agradeció el gesto con un cálido: "Te adoro". Y Graciela Borges consideró: “Te amamos Letu, te abrazamos fuerte, como siempre”.

La imagen generó revuelo entre los seguidores virtuales de la actriz que destacaron el gran parecido logrado con Susana Giménez para la historia.

"Estás igual", "increíble", "Impresionante", "Hola Su", "Vas a hacer a la Su, nadie mejor que vos", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo. Habrá que esperar la opinión de la diva luego del estreno de la serie.

Cómo será Moria, la serie inspirada en la vida de Moria Casán

En la serie, Moria cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a La One.

A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette al ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter, Moriano es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.

Tres grandes actrices la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Netflix reveló el tráiler oficial de "Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán. (Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

Netflix reveló el tráiler oficial de "Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán. (Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

     

 

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