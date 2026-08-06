Renunció el abogado de Victoria Cantero por un dato desconocido: las exclusivas imágenes del crimen.

La acusada permanece detenida mientras la Fiscalía reúne pruebas para resolver su situación procesal. La calificación bajo análisis es homicidio agravado por el vínculo, una figura que prevé la pena de prisión perpetua en caso de una eventual condena.

Victoria Cantero entregó las claves de un teléfono que será peritado

Victoria Cantero fue trasladada para comparecer ante los investigadores y entregar formalmente las claves de acceso a un teléfono celular de Julián Matías Álvarez, considerado relevante para la causa. El dispositivo será sometido a peritajes para recuperar mensajes, llamadas, audios, fotografías, videos y cualquier otro contenido que permita reconstruir las horas anteriores y posteriores al crimen.

Victoria Cantero.

Una de las cuestiones que deberá esclarecerse es quién tuvo el aparato desde el momento del ataque hasta su secuestro judicial. También se buscará determinar si hubo archivos eliminados o modificaciones en el contenido.

Amigos y familiares de Matías difundieron en redes sociales una serie de conversaciones, audios y fotografías que, según sostienen, reflejarían antecedentes de violencia dentro de la pareja.

El cuchillo secuestrado y la mecánica del ataque

La Justicia secuestró en la vivienda el arma blanca que habría sido utilizada durante el crimen. Según las primeras informaciones, se trataría de un cuchillo doméstico, tipo tramontina. La autopsia determinó que Matías murió como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por una grave pérdida de sangre, que posteriormente derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Todavía deben distinguirse las lesiones causadas durante el ataque de las incisiones y marcas propias de las maniobras médicas realizadas para intentar salvarlo. También resta establecer cuántas heridas de arma blanca recibió.

Las versiones periodísticas que señalan que Matías estaba recostado o adormecido en un sillón deben ser comprobadas mediante pericias y testimonios.

La escena revuelta y los objetos que no aparecen: imágenes exclusivas

La familia de Matías aseguró que la vivienda se encontraba revuelta después del ataque y denunció la desaparición de su teléfono celular, dinero y otros objetos personales. Los investigadores deberán determinar si el desorden fue producto de una discusión, de los movimientos posteriores para asistir a la víctima o de una eventual alteración intencional de la escena.

También tendrán que establecer qué personas ingresaron a la casa antes de que fuera preservada y si existió tiempo suficiente para retirar o modificar elementos.

Por qué investigan el traslado de Julián Matías Álvarez al hospital

Otro de los puntos bajo análisis es la actuación de Facundo Cantero, hermano de la imputada y amigo cercano de Matías, quien trasladó al joven herido hasta el Hospital Julio C. Perrando. La Justicia busca reconstruir quién lo llamó, qué información recibió, cómo encontró a la víctima y por qué se decidió realizar el traslado en un vehículo particular en lugar de esperar una ambulancia.

La familia pidió que el automóvil sea secuestrado y peritado para detectar rastros y establecer la cronología del recorrido. Facundo declaró inicialmente como testigo. Hasta el momento, no se informó oficialmente que haya sido imputado. responsabilidad penal.

Uno de los amigos de Matías incluso publicó un mensaje para defenderlo y aseguró que actuó con la intención de salvar a quien consideraba un hermano.