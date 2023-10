 Florencia Kirchner publicó una foto inédita de su embarazo

Helena nació el 23 de agosto de 2015, cuando su madre era presidenta. "2015, una de las pocas fotos que me saqué embarazada para jugar a que la estaba pasando lindo. Pero la verdad de mi estado está en las siguientes dos fotos", comenzó diciendo en el posteo.

“Ya que ayer nos copamos con la rabia de mi diario, y me escribieron cosas tan lindas, quiero contarles que Violencia Rivas en mi embarazo fue poesía. Y ese desnivel que tengo ahí en la panza, se debe a unas calzas negras que me ayudaban a sostener a la beba metalera que llevaba dentro, la misma que ayer me mordió el brazo y me dijo: vos sos policía. ¿Tranquilidad? ¿Tranquila? ¿Qué son esas palabras?", contó.

image.png

image.png

image.png

Florencia Kirchner volvió a las redes: sus reveladoras fotos frente al espejo

Florencia Kirchner tiene un perfil super bajo. La hija de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, de 33 años, volvió a las redes sociales y publicó una imagen de ella frente al espejo que llamó mucho la atención a sus seguidores porque está lejos del tono que habitúa.

En esa imagen se la puede ver en un baño, frente a un espejo, con media cara detrás del celular pero lo que llama la atención es su vestimenta: una campera violeta, una musculosa gris, su hombro al aire y no lleva ropa interior.

Flor no suele ser tan reveladora en sus redes, sino todo lo contrario. Sus posteos son de lo que ella más disfruta hacer: leer libros, muchos, recomendarlos y resaltar párrafos. También muchas veces comparte publicaciones del perfil de su madre o recuerdos de su padre Néstor, que falleció en octubre de 2010.

Y, también suma -cada tanto y sobre todo sin mostrar la carita- fotos de su hija Helena, de 7 años, que tiene con su ex pareja Camilo Vaca Narvaja.