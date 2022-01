Furor: esto ocurre si llamas al número de teléfono que aparece en la película "Dón't Look Up"

image.png

"Viendo Don’t Look up he llamado al número 1-800-532-4500 que mostraban en la película pensando que sería un enlace... es una línea telefónica de sexo", aseguró un usurario de Twitter.

Según el medio estadounidense People, al llamar una voz de mujer es la que responde y dice: “Bienvenido a la línea más caliente de EE.UU. Chicos, las mujeres calientes están esperando para hablar con ustedes. Pulsen el uno ahora. Señoritas, para hablar gratis con chicos interesantes y excitantes, pulsen el dos para conectarse gratis ahora”.

Por su parte, Netflix todavía no se pronunció sobre si se trata de una coincidencia o la introducción del número fue intencional.