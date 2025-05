Furor en Netflix por el estreno de su nueva miniserie con Julianne Moore de apenas 5 episodios.

Una historia entre hermanas y secretos

La protagonista, Devon DeWitt, interpretada por Meghann Fahy (The White Lotus), lleva una vida común hasta que su hermana Simone (interpretada por Milly Alcock, conocida por La casa del dragón) comienza a trabajar para una multimillonaria enigmática llamada Michaela Kell (Julianne Moore).

Sirenas Netflix 1.jpg

La mansión junto al mar, la riqueza abrumadora y un estilo de vida sofisticado parecen ejercer un control inquietante sobre Simone.

Devon, preocupada por la transformación de su hermana, decide intervenir. Al hacerlo, se ve arrastrada al mundo de Michaela: un entorno tan atractivo como perturbador, donde lo que parece hermoso esconde tensiones profundas y una lucha de poder soterrada.

El elenco de la serie Sirenas

Julianne Moore

Meghann Fahy

Milly Alcock

Kevin Bacon

Glenn Howerton

Bill Camp

Felix Solis

Josh Segarra

Sirenas Netflix 2.jpg

Cinco episodios, una experiencia intensa

La serie consta de cinco capítulos que se devoran como si fueran uno solo. Cada entrega profundiza en la psicología de los personajes y revela pequeñas grietas en la aparente perfección del mundo que habitan. Michaela no es simplemente una mujer rica y poderosa; es alguien que representa todo lo que las hermanas DeWitt han aprendido a temer y desear al mismo tiempo.

En ese sentido, Sirenas se aleja del clásico drama de suspenso para explorar algo más complejo: cómo el deseo de pertenecer puede empujarte a cruzar límites impensados. La relación entre Devon, Simone y Michaela es un triángulo que muta con cada episodio, en una especie de danza en la que cada una busca imponerse sin mostrar sus cartas.

Sirenas Netflix 3.jpg

Julianne Moore en un rol que redefine su carrera

La actuación de Julianne Moore en Sirenas es uno de los puntos más altos de la serie. Su Michaela no grita, no se enfurece. Manipula con una sonrisa, con una frase bien calculada, con un silencio a tiempo. Está presente incluso cuando no aparece en escena. Es el tipo de personaje que no necesita gritar para hacer temblar a quien lo enfrenta.

Por qué vas a querer verla hoy mismo

Porque ya está disponible, porque no te va a quitar mucho tiempo y porque ofrece algo distinto. Sirenas es la clase de serie que deja preguntas más que respuestas, que genera debate y que transforma lo cotidiano en inquietante. Y después de verla, probablemente no dejes de pensar en ella por un buen rato.