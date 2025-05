La reacción de Lauty Gram cuando le preguntaron si engañó a Lucía mientras estaba en Gran Hermano 2024

Lauty Gram reveló que, en ese periodo, practicó la autosatisfacción, pero es algo que ya no le interesa. "Las paj... ya no me satisfacen", contó el muchacho.

El artista dio a conocer que tenía un método para evitar meter la pata y hacer sufrir a su novia. "Para cuidar a Luchi, si iba a algún boliche, me acompañaba la hermana de ella", detalló.

Lauty Gram comentó que sueña con formalizar su relación con Lucía. "Me encantaría casarme. En estos meses pasé mucho tiempo con los papás de ella", precisó.

Hace unos días, Lucía dejó el realtiy de Telefe y pudo reencontrarse con su gran amor.

Embed

Lauty Gram entró a Gran Hermano 2024 y sorprendió a Lucía Patrone con una fuerte declaración de amor

Semanas atrás, en Gran Hermano 2024 (Telefe), Lauty Gram, el novio de la participante Lucía Patrone, ingresó a la casa más famosa del país a través del Congelados y le confesó todo su amor.

Mientras sonaba la canción de Lana del Rey, Summertime Sadness, el cantante entró y sorprendió a su pareja. "Hola, mi amor", le dijo a la joven antes de darle un apasionado beso.

"Esos ojos que tenés, esa mirada hermosa. Te amo, mi vida, y no sabés lo que te extraño. Te amo mucho. De las 65 noches que te fuiste... te soñé todas", expresó el ex de la China Suárez.

"Te pienso todos los días, te extraño las 24 horas, estás en mi cabeza todo el tiempo, te estoy viendo todo el tiempo", siguió el músico muy enamorado.

"Mi corazón es tuyo para toda la vida", manifestó el influencer antes de despedirse de su novia, quien lloraba de la emoción. Por último, antes de cruzar la puerta giratoria le pidió a Santiago 'Tato' Algorta que "la cuide".