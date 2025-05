"Cuando puede, te la manda a guardar": el duro descargo de Juan Pablo tras la fulminante en Gran Hermano

Juan Pablo no dudó en desahogarse y fue al streaming room para hablar de la jugada de La Tana. "No me tomo personal la fulminante", aseguró y agregó contundente: "Pero sí habla un poco de cómo ella se maneja, o si valora los gestos, el compañerismo y los movimientos del otro".

"Cuando puede, te la manda a guardar", remarcó el jugador desilusionado. También les pidió a sus fanáticos: "Por favor, bánquenme. Que no se salga con la suya".

"Me contaron todo lo que pasó en el confesionario y la realidad es que todos me consideran débil. Y me da bronca, porque lo único que hice fue jugar limpio. Me doy cuenta de que en esta instancia de juego jugar limpio te ensucia", sostuvo Devi.

Embed

Gala de nominación en Gran Hermano 2024: así quedó la placa tras la fulminante y la espontánea

En una nueva gala de Gran Hermano 2024 (Telefe), los participantes volvieron a votar y este miércoles se conocieron a los nominados.

El último martes Ulises Apóstolo se convirtió en el líder de la semana y, además de ganar la inmunidad, obtuvo un espectacular beneficio que le permitió ver las nominaciones de sus compañeros en el confesionario.

Además, ni bien comenzó el programa, el conductor Santiago del Moro le anunció a Juan Pablo De Vigili que recibió la fulminante. Esta jugada es la primera vez que se realiza en esta temporada.

juan pablo fulminado.jpg

Los participantes, en el confesionario

Sandra Priore hizo la espontánea y nominó a Eugenia Ruiz (3) y a Juan Pablo (2).

Luz Tito nominó a Selva Pérez (2) y a Lourdes Ciccarone (1).

Ulises Apóstolo votó a Santiago 'Tato' Algorta (2) y a Sandra (1). (Votos anulados por la última eliminada, Lucía Patrone).

Lourdes Ciccarone nominó a Eugenia (2) y a Tato (1).

Katia 'La Tana' Fenocchio fulminó a Juan Pablo.

Selva Pérez votó a La Tana (2) y a Sandra (1).

Tato Algorta fue por Lourdes (2) y La Tana (1).

Eugenia Ruiz votó a La Tana (2) y a Tato (1).

Juan Pablo De Vigili le dio dos votos a Luz y uno a Tato.

Por lo tanto, quedaron nominados Juan Pablo, Eugenia, La Tana, Lourdes, Luz, Selva y Tato y ellos deberán enfrentarse el próximo domingo en una placa positiva.