Netflix
Serie
ESTRENOS

Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie que combina romance, erotismo y obesesión

Esta nueva serie corta llega a Netflix y sorprende con un drama romántico que mezcla seducción, fantasía y pasión. Por qué es el gran estreno del 2026.

Furor por el estreno de una nueva serie que combina romance

Furor por el estreno de una nueva serie que combina romance, erotismo y obesesión. (Foto: Gentileza Netflix)

Vladimir es la nueva apuesta de Netflix para marzo y ya dejó a todos hablando tras la publicación de su primer tráiler oficial. La plataforma puso el foco en una miniserie que promete convertirse en uno de los títulos más comentados de la temporada. Con Rachel Weisz y Leo Woodall al frente, la historia combina deseo, erotismo y thriller psicológico.

La producción se estrenará el 5 de marzo. Desde el primer adelanto, quedó claro que no se trata de un romance convencional. Lo que comienza como una conexión intelectual pronto se transforma en una espiral inquietante que desdibuja los límites entre lo real y lo imaginado.

De qué trata Vladimir, la nueva serie de Netflix

En Vladimir, Rachel Weisz interpreta a una profesora universitaria que atraviesa un momento de profunda insatisfacción. Su carrera se estancó, el matrimonio perdió intensidad y su entorno social dejó de prestarle atención. La rutina la atrapó en una vida gris.

Vladimir Netflix 2

Todo cambió cuando apareció Vladimir (Leo Woodall), un joven colega cuya presencia despertó en ella una energía que creía extinguida. La conexión intelectual surgió casi de inmediato. Las conversaciones se volvieron más intensas. El interés, más evidente.

Pero el tráiler dejó entrever que el vínculo no será tan simple como parece. La historia avanzará hacia una zona oscura donde el deseo se confundirá con la obsesión y donde la protagonista empezará a cuestionar su propia percepción.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera".

Vladimir Netflix 3

El elenco principal de Vladimir

  • Rachel Weisz
  • Leo Woodall
  • John Slattery
  • Jessica Henwick
  • Ellen Robertson
  • Matt Walsh

El equipo creativo detrás de la miniserie

La ficción cuenta con la participación de Julia May Jonas como creadora y showrunner. Además de liderar el proyecto, firmó varios capítulos clave. Su implicación directa reforzó la fidelidad al espíritu del material original.

El elenco se completa con nombres como John Slattery, Ellen Robertson y Jessica Henwick, quienes aportarán distintas capas al entorno que rodea a M.

Vladimir Netflix 4

Cada personaje funcionará como espejo o contraste de la protagonista. Algunos representarán la estabilidad que ella siente perdida. Otros actuarán como testigos (o víctimas) del deterioro emocional que irá avanzando.

Cuándo se estrena Vladimir en Netflix y cuántos capítulos tiene

Netflix ya comenzó a anticipar los lanzamientos de marzo y posicionó a Vladimir como uno de los títulos centrales del mes. El estreno quedó fijado para el 5 de marzo y contará con ocho episodios disponibles en la plataforma.

La estrategia apunta a captar a quienes buscan historias intensas para maratonear durante la semana. El formato de miniserie favorece el consumo continuo. Y el suspenso psicológico invita a avanzar episodio tras episodio.

Vladimir Netflix 5

La plataforma reforzó así su catálogo de dramas adultos con enfoque introspectivo. No se trata de una historia de acción ni de un relato ligero. Es una propuesta que apela a la incomodidad, al cuestionamiento y a la tensión emocional.

Un drama romántico que promete ser el gran estreno del año

Vladimir se perfila como una de esas producciones que dividen opiniones. Algunos espectadores se identificarán con la crisis existencial de M. Otros cuestionarán sus decisiones. Pero difícilmente pase desapercibida.

La combinación de una actriz consagrada como Rachel Weisz, un elenco sólido y una historia que desafía la percepción promete generar conversación en redes sociales y foros especializados.

Vladimir Netflix 6

Netflix apostó por una trama que explora los límites del deseo y la fragilidad mental sin ofrecer respuestas fáciles. Y eso, en el panorama actual de series, representa un riesgo calculado.

La incógnita ya está instalada. ¿Qué parte de esta relación es real? ¿Hasta dónde llegará la obsesión? El 5 de marzo, cuando los ocho capítulos estén disponibles, la audiencia empezará a descubrirlo.

Tráiler oficial de Vladimir en Netflix

Embed

