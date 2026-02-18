Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie que combina romance, erotismo y obesesión

Pero el tráiler dejó entrever que el vínculo no será tan simple como parece. La historia avanzará hacia una zona oscura donde el deseo se confundirá con la obsesión y donde la protagonista empezará a cuestionar su propia percepción.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera".

Vladimir Netflix 3

El elenco principal de Vladimir

Rachel Weisz

Leo Woodall

John Slattery

Jessica Henwick

Ellen Robertson

Matt Walsh

El equipo creativo detrás de la miniserie

La ficción cuenta con la participación de Julia May Jonas como creadora y showrunner. Además de liderar el proyecto, firmó varios capítulos clave. Su implicación directa reforzó la fidelidad al espíritu del material original.

El elenco se completa con nombres como John Slattery, Ellen Robertson y Jessica Henwick, quienes aportarán distintas capas al entorno que rodea a M.

Vladimir Netflix 4

Cada personaje funcionará como espejo o contraste de la protagonista. Algunos representarán la estabilidad que ella siente perdida. Otros actuarán como testigos (o víctimas) del deterioro emocional que irá avanzando.

Cuándo se estrena Vladimir en Netflix y cuántos capítulos tiene

Netflix ya comenzó a anticipar los lanzamientos de marzo y posicionó a Vladimir como uno de los títulos centrales del mes. El estreno quedó fijado para el 5 de marzo y contará con ocho episodios disponibles en la plataforma.

La estrategia apunta a captar a quienes buscan historias intensas para maratonear durante la semana. El formato de miniserie favorece el consumo continuo. Y el suspenso psicológico invita a avanzar episodio tras episodio.

Vladimir Netflix 5

La plataforma reforzó así su catálogo de dramas adultos con enfoque introspectivo. No se trata de una historia de acción ni de un relato ligero. Es una propuesta que apela a la incomodidad, al cuestionamiento y a la tensión emocional.

Un drama romántico que promete ser el gran estreno del año

Vladimir se perfila como una de esas producciones que dividen opiniones. Algunos espectadores se identificarán con la crisis existencial de M. Otros cuestionarán sus decisiones. Pero difícilmente pase desapercibida.

La combinación de una actriz consagrada como Rachel Weisz, un elenco sólido y una historia que desafía la percepción promete generar conversación en redes sociales y foros especializados.

Vladimir Netflix 6

Netflix apostó por una trama que explora los límites del deseo y la fragilidad mental sin ofrecer respuestas fáciles. Y eso, en el panorama actual de series, representa un riesgo calculado.

La incógnita ya está instalada. ¿Qué parte de esta relación es real? ¿Hasta dónde llegará la obsesión? El 5 de marzo, cuando los ocho capítulos estén disponibles, la audiencia empezará a descubrirlo.

Tráiler oficial de Vladimir en Netflix