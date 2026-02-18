En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Tecnología
IMPRESIONANTE

¿Te hackearon? El sitio que revela si tus fotos personales están publicadas en Internet

Una herramienta que usa reconocimiento facial permite rastrear si tu rostro aparece en páginas web desconocidas

¿Te hackearon? El sitio que revela si tus fotos personales están publicadas en Internet

¿Te hackearon? El sitio que revela si tus fotos personales están publicadas en Internet

En un mundo donde nuestras imágenes y datos circulan sin control entre redes sociales, blogs y plataformas diversas, la preocupación por la privacidad digital se volvió algo cotidiano. La posibilidad de que fotos personales terminan publicadas sin consentimiento —ya sea por filtraciones, hackeos o suplantación de identidad— llevó a que una herramienta en particular se popularizara en los últimos meses: PimEyes. Esta página permite saber si tu rostro o tus fotos están disponibles en sitios de Internet, incluso cuando vos no las publicaste allí. La propuesta generó tanto interés como debates sobre privacidad y seguridad en la red.

Leé también Cuidado con este mensaje: la estafa por WhatsApp que roba cuentas en segundos
Cuidado con este mensaje: la nueva estafa por WhatsApp que roba cuentas en segundos

La mecánica de PimEyes es bastante simple pero potente. En lugar de buscar por texto o palabras clave, la plataforma realiza búsquedas inversas basadas en reconocimiento facial. El usuario ingresa a la versión en español de la web, https://pimeyes.com/es, y carga una foto propia —puede ser una selfie, una captura de pantalla o cualquier imagen donde se vea tu cara claramente. Una vez subida, el sistema analiza esa imagen y escanea la “web abierta” en busca de coincidencias visuales. Si encuentra imágenes similares o iguales publicadas en otros sitios, te muestra los resultados, con enlaces a donde fueron localizados esos archivos.

El funcionamiento es rápido: después de cargar la foto, PimEyes tarda unos segundos en completar el análisis y presentar una lista de páginas donde tu rostro o la imagen similar aparece. Parte de esa información es accesible sin necesidad de pagar, como la vista previa de los resultados. Sin embargo, para ver los enlaces específicos donde se encontraron las imágenes, recibir notificaciones o aplicar filtros avanzados, la plataforma pide una suscripción de pago. Estos planes también habilitan funciones adicionales como alertas automáticas que te avisan cuando se detectan nuevas apariciones de tu rostro en la web.

Además de permitir la búsqueda mediante foto, PimEyes ofrece opciones para configurar alertas por correo electrónico. De esta forma, cada vez que el sistema identifica una nueva coincidencia con tu imagen, recibís una notificación que te permite actuar con rapidez. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para quienes desean monitorear de cerca su huella digital y evitar que fotos personales circulen sin su permiso en foros, blogs o redes públicas.

No obstante, esta tecnología también genera críticas. Expertos en privacidad advierten que aunque la herramienta puede ser útil para protegerse contra el uso no autorizado de la imagen, también plantea preguntas importantes sobre quién puede rastrear a quién y con qué fines. PimEyes no verifica si la persona que realiza la búsqueda es efectivamente la persona de la foto; su función es simplemente encontrar coincidencias visuales en la web abierta. Esto significa que, en teoría, cualquiera podría usar el sistema para buscar imágenes de otra persona, algo que genera preocupaciones éticas y legales.

Es importante destacar que PimEyes no accede a redes sociales privadas ni a contenido protegido por contraseñas o configuraciones de privacidad; su alcance se limita a imágenes que son públicas en Internet. Aun así, encontrar fotos propias publicadas en sitios que uno no recuerda haber visitado puede ser impactante y poner en evidencia cuánto de nuestra vida digital está expuesto sin que lo notemos.

En definitiva, plataformas como PimEyes pueden convertirse en una herramienta valiosa para quienes buscan recuperar el control de su presencia en línea. Pero también recuerdan que, en la era digital, la protección de nuestra imagen y datos personales exige estar informados y ser cautos con lo que se comparte, con quién y dónde.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tecnología
Notas relacionadas
Alerta total: la nueva estafa con Inteligencia Artificial que vacía cuentas bancarias en segundos
Netflix estrenó la serie coreana más esperada, tiene 8 capítulos y es el K-drama que todos están viendo
Tras 15 años, se conoció el verdadero motivo de la separación de Jorge Rial y Silvia D'Auro

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar