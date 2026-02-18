En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Asignación Universal por Hijo
Previsional

El beneficio de ANSES que supera los $420.000 por hijo y cómo cobrar el 20% retenido

Con el aumento por movilidad de febrero, hay nuevos aumentos de ANSES. Cómo acceder a la prestación que supera los 420 mil pesos en el mes de febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en febrero un incremento del 2,85% en las asignaciones familiares, en línea con el dato de inflación de diciembre informado por el INDEC. Con esta actualización, la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad vuelve a subir y se convierte en una de las prestaciones de mayor monto dentro del sistema.

El valor total del beneficio supera los $420.354 por cada hijo o hija, aunque ese importe no se cobra completo todos los meses. Como ocurre con la AUH general, el organismo deposita el 80% de forma mensual y retiene el 20% restante hasta que se cumpla con la verificación anual de salud y educación.

Quiénes pueden cobrar la AUH por Discapacidad

La AUH por Discapacidad es un pago mensual sin límite de edad destinado a familias que no tienen empleo formal o que se desempeñan en la economía informal.

Puede ser percibida por la madre, el padre o el titular a cargo que se encuentre dentro de alguno de estos grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Monotributistas

  • Trabajadores de temporada o rurales

  • Personas que cobran a través de una ART

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

  • Titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez

  • Jubilados y pensionados

  • Excombatientes de Malvinas con pensión honorífica

Entre los requisitos principales, ANSES exige:

  • Que el titular sea argentino y resida en el país

  • En caso de ser extranjero o naturalizado, tener al menos dos años de residencia

  • Datos personales y del grupo familiar actualizados

Para el hijo o hija:

  • Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

  • Residir en Argentina

  • Tener estado civil compatible

  • Poseer autorización de cobro de ANSES

ANSES_AUH_Alimentar
ANSES paga en febrero un extra de hasta $219.794: quiénes pueden cobrarlo

ANSES paga en febrero un extra de hasta $219.794: quiénes pueden cobrarlo

Cuánto se cobra en febrero 2026

Con el aumento aplicado este mes:

AUH general

  • Monto total: $129.070

  • Pago mensual (80%): $103.256

  • Retención (20%): $25.814

AUH por Discapacidad

  • Monto total: $420.354

  • Pago mensual directo: $336.283

  • Monto retenido: $84.071

Ese porcentaje retenido no se pierde. Se acumula durante todo el año y se paga una vez que se presenta la Libreta AUH.

El trámite para cobrar el 20% retenido

Para recuperar el dinero acumulado, es obligatorio completar la presentación anual de la Libreta AUH, donde se certifican:

  • Controles de salud y vacunación (hasta los 4 años)

  • Escolaridad obligatoria (de 5 a 18 años)

La fecha límite fijada por ANSES es el 31 de marzo de 2026.

Paso a paso para hacer el trámite

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • Ir a la sección Hijos > Libreta AUH

  • Generar el formulario

  • Imprimirlo y llevarlo a la escuela y al centro de salud para completar los datos

  • Subir la foto o el escaneo del documento firmado

Una vez validada la información, el organismo deposita el dinero retenido dentro de los 60 días.

Calendario de pagos de febrero 2026

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI:

  • DNI 0: 9 de febrero

  • DNI 1: 10 de febrero

  • DNI 2: 11 de febrero

  • DNI 3: 12 de febrero

  • DNI 4: 13 de febrero

  • DNI 5: 18 de febrero

  • DNI 6: 19 de febrero

  • DNI 7: 20 de febrero

  • DNI 8: 23 de febrero

  • DNI 9: 24 de febrero

Cada titular puede consultar su liquidación exacta desde Mi ANSES, en la sección “Cobros”.

