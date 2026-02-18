El beneficio de ANSES que supera los $420.000 por hijo y cómo cobrar el 20% retenido

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Trabajadores de temporada o rurales

Personas que cobran a través de una ART

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez

Jubilados y pensionados

Excombatientes de Malvinas con pensión honorífica

Entre los requisitos principales, ANSES exige:

Que el titular sea argentino y resida en el país

En caso de ser extranjero o naturalizado, tener al menos dos años de residencia

Datos personales y del grupo familiar actualizados

Para el hijo o hija:

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Residir en Argentina

Tener estado civil compatible

Poseer autorización de cobro de ANSES

Cuánto se cobra en febrero 2026

Con el aumento aplicado este mes:

AUH general

Monto total: $129.070

Pago mensual (80%): $103.256

Retención (20%): $25.814

AUH por Discapacidad

Monto total: $420.354

Pago mensual directo: $336.283

Monto retenido: $84.071

Ese porcentaje retenido no se pierde. Se acumula durante todo el año y se paga una vez que se presenta la Libreta AUH.

El trámite para cobrar el 20% retenido

Para recuperar el dinero acumulado, es obligatorio completar la presentación anual de la Libreta AUH, donde se certifican:

Controles de salud y vacunación (hasta los 4 años)

Escolaridad obligatoria (de 5 a 18 años)

La fecha límite fijada por ANSES es el 31 de marzo de 2026.

Paso a paso para hacer el trámite

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección Hijos > Libreta AUH

Generar el formulario

Imprimirlo y llevarlo a la escuela y al centro de salud para completar los datos

Subir la foto o el escaneo del documento firmado

Una vez validada la información, el organismo deposita el dinero retenido dentro de los 60 días.

Calendario de pagos de febrero 2026

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI:

DNI 0: 9 de febrero

DNI 1: 10 de febrero

DNI 2: 11 de febrero

DNI 3: 12 de febrero

DNI 4: 13 de febrero

DNI 5: 18 de febrero

DNI 6: 19 de febrero

DNI 7: 20 de febrero

DNI 8: 23 de febrero

DNI 9: 24 de febrero

Cada titular puede consultar su liquidación exacta desde Mi ANSES, en la sección “Cobros”.