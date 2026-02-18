El beneficio de ANSES que supera los $420.000 por hijo y cómo cobrar el 20% retenido
Con el aumento por movilidad de febrero, hay nuevos aumentos de ANSES. Cómo acceder a la prestación que supera los 420 mil pesos en el mes de febrero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en febrero un incremento del 2,85% en las asignaciones familiares, en línea con el dato de inflación de diciembre informado por el INDEC. Con esta actualización, la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad vuelve a subir y se convierte en una de las prestaciones de mayor monto dentro del sistema.
El valor total del beneficio supera los $420.354 por cada hijo o hija, aunque ese importe no se cobra completo todos los meses. Como ocurre con la AUH general, el organismo deposita el 80% de forma mensual y retiene el 20% restante hasta que se cumpla con la verificación anual de salud y educación.
Quiénes pueden cobrar la AUH por Discapacidad
La AUH por Discapacidad es un pago mensual sin límite de edad destinado a familias que no tienen empleo formal o que se desempeñan en la economía informal.
Puede ser percibida por la madre, el padre o el titular a cargo que se encuentre dentro de alguno de estos grupos:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas
Trabajadores de temporada o rurales
Personas que cobran a través de una ART
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
Titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez
Jubilados y pensionados
Excombatientes de Malvinas con pensión honorífica
Entre los requisitos principales, ANSES exige:
Que el titular sea argentino y resida en el país
En caso de ser extranjero o naturalizado, tener al menos dos años de residencia
Datos personales y del grupo familiar actualizados
Para el hijo o hija:
Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
Residir en Argentina
Tener estado civil compatible
Poseer autorización de cobro de ANSES
Cuánto se cobra en febrero 2026
Con el aumento aplicado este mes:
AUH general
Monto total: $129.070
Pago mensual (80%): $103.256
Retención (20%): $25.814
AUH por Discapacidad
Monto total: $420.354
Pago mensual directo: $336.283
Monto retenido: $84.071
Ese porcentaje retenido no se pierde. Se acumula durante todo el año y se paga una vez que se presenta la Libreta AUH.
El trámite para cobrar el 20% retenido
Para recuperar el dinero acumulado, es obligatorio completar la presentación anual de la Libreta AUH, donde se certifican:
Controles de salud y vacunación (hasta los 4 años)
Escolaridad obligatoria (de 5 a 18 años)
La fecha límite fijada por ANSES es el 31 de marzo de 2026.
Paso a paso para hacer el trámite
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Ir a la sección Hijos > Libreta AUH
Generar el formulario
Imprimirlo y llevarlo a la escuela y al centro de salud para completar los datos
Subir la foto o el escaneo del documento firmado
Una vez validada la información, el organismo deposita el dinero retenido dentro de los 60 días.
Calendario de pagos de febrero 2026
Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI:
DNI 0: 9 de febrero
DNI 1: 10 de febrero
DNI 2: 11 de febrero
DNI 3: 12 de febrero
DNI 4: 13 de febrero
DNI 5: 18 de febrero
DNI 6: 19 de febrero
DNI 7: 20 de febrero
DNI 8: 23 de febrero
DNI 9: 24 de febrero
Cada titular puede consultar su liquidación exacta desde Mi ANSES, en la sección “Cobros”.