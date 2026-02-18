¿Hay paro general de la CGT este jueves 19 de febrero contra la reforma laboral?

El avance de la reforma laboral depende, ahora, de las soluciones que se propongan al esquema de reducción de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador. Este punto es el que mayor objeciones generó en los distintos bloques, aunque se suman otros cuestionamientos desde la oposición.

En el caso de que no se reúnan los avales esta semana, es probable que la sesión se pase al miércoles 25 de febrero; en cualquier caso, el plan del Gobierno es que se obtenga la aprobación antes de fin de mes.

Quiénes se adhieren al paro cuando se trate la reforma laboral

La medida de protesta que anunció la CGT ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los gremios, incluso algunos de ellos ya habían dado su aval antes de la media sanción del proyecto.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte anunció que acatará la medida definida por la CGT y anticipó la paralización de los servicios de pasajeros el día del debate.

En la misma línea se expresó la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, conducida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos y personal del subte, entre otros sectores. Desde ese espacio indicaron que habrá libertad de acción para cada sindicato.

metrodelegados

También confirmaron su respaldo la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, el gremio de maquinistas liderado por Omar Maturano. En tanto, la CGT busca que la Unión Tranviarios Automotor también se sume. Aunque el gremio es parte de la central, se encuentra bajo conciliación obligatoria, lo que podría condicionar su participación.

Por su parte, los Metrodelegados ya adelantaron que, si el proyecto se trata este jueves, habrá un paro total de subtes y Premetro durante toda la jornada. En el ámbito aerocomercial, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas anticipó que probablemente se plegará, aunque aún resta definir de qué manera afectará a los vuelos.

Además del transporte, otros sectores confirmaron su participación. La Asociación Bancaria anticipó que no habrá atención al público en sucursales, aunque se mantendrá el funcionamiento del home banking. El Sindicato de Empleados de Comercio se sumará a la medida, aunque advirtió que la apertura de grandes centros comerciales dependerá del funcionamiento del transporte.

ugatt

También adherirán el gremio de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, lo que podría afectar la recolección de residuos, el correo y el traslado de mercadería. En el sector estatal, la Asociación Trabajadores del Estado, conducida por Rodolfo Aguiar, anunció que además convocará a movilizaciones. La Unión del Personal Civil de la Nación también tiene capacidad para paralizar áreas clave del Estado.

En el ámbito de la salud privada, el dirigente Héctor Daer confirmó la adhesión del sector, aunque aclaró que las guardias y urgencias funcionarán con normalidad por tratarse de servicios esenciales.

En paralelo, el Sindicato de Conductores Navales inició una medida de fuerza propia por 48 horas desde la medianoche del miércoles, en rechazo a cambios que, según denuncian, dejarían al personal embarcado fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Su secretario general, Mariano Vilar, adelantó que también se movilizarán al Congreso el día del debate.