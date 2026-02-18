En vivo Radio La Red
Diego Peretti
Netflix
CINE NACIONAL

Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia argentina más divertida y es la película del momento

En Netflix, Diego Peretti arrasa con una comedia argentina que confirma por qué el humor sigue conquistando a miles de espectadores.

Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia argentina más divertida y es la película del momento. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a sorprender con un fenómeno que pocos anticiparon. Una comedia argentina reapareció en el ranking y escaló entre lo más visto. La película en cuestión es "Mamá se fue de viaje", protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson, que volvió a encontrar audiencia dentro del catálogo de la plataforma de streaming.

La trama es conocida, pero no pierde efecto. Una madre agotada decide tomarse vacaciones. Se va sola. Deja a su pareja a cargo de la casa y de sus hijos. Lo que parece manejable se transforma en una cadena de situaciones desbordadas, torpes y profundamente humanas.

De qué trata "Mamá se fue de viaje" en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando su esposa Vera se toma un muy merecido descanso, Víctor, un adicto al trabajo, se ve obligado a ocuparse de los quehaceres domésticos... ¡y de sus cuatro hijos!".

Mamá se fue de viaje Netflix

La historia arrancó con una premisa clara. Ella sostuvo durante años la organización del hogar. Un día dijo basta. Hizo la valija y se fue. No escapó por enojo extremo. Se fue por cansancio acumulado. Por ese desgaste silencioso que muchas veces nadie registra.

Él, confiado, creyó que no sería tan complicado. Pensó que cocinar, llevar a los chicos al colegio, ordenar la casa y cumplir con el trabajo podía coordinarse sin grandes sobresaltos. La realidad lo golpeó rápido.

El espectador reconoció situaciones propias. El caos no fue exagerado hasta el absurdo. Fue verosímil. Y allí radicó gran parte del éxito.

Mamá se fue de viaje 1.jpg

Diego Peretti, el motor emocional de la película

Gran parte del ritmo descansó en el trabajo de Diego Peretti. El actor construyó un padre desorientado, orgulloso y vulnerable. No lo caricaturizó. Lo humanizó.

Su comedia se apoyó en gestos mínimos. En silencios incómodos. En miradas que dijeron más que los diálogos. Cuando el personaje creyó tener todo bajo control, algo se desmoronó. Y en ese derrumbe cotidiano apareció la risa.

Peretti manejó los tiempos con precisión. Supo cuándo exagerar y cuándo contener. Esa combinación permitió que el público se riera sin perder empatía. El personaje no fue un villano doméstico. Fue un hombre aprendiendo, a los golpes, lo que implicó sostener un hogar.

Mamá se fue de viaje 3.jpg

El elenco de "Mamá se fue de viaje"

  • Diego Peretti
  • Carla Peterson
  • Martín Lacour
  • Agustina Cabo
  • Julián Baz
  • Lorenzo Winograd
  • Pilar Gamboa
  • Guillermo Arengo
  • Martín Piroyansky
  • Maruja Bustamante

Por qué volvió a destacarse en Netflix

El regreso al top dentro de Netflix no fue casual. En tiempos donde abundan thrillers intensos y dramas oscuros, muchos espectadores buscaron alivio. Historias que permitan desconectar sin caer en la superficialidad absoluta.

La nostalgia también jugó su papel. Quienes la vieron en su estreno decidieron revisitarla. Nuevas generaciones la descubrieron por primera vez. El algoritmo hizo el resto. El resultado fue inmediato.

Mamá se fue de viaje 1

La plataforma confirmó, una vez más, que las comedias familiares bien construidas tienen larga vida. No dependen de tendencias efímeras. Se sostienen en emociones universales.

Una comedia simple que sigue funcionando

Mamá se fue de viaje no reinventó el género. No buscó romper estructuras narrativas. Apostó por algo más difícil: contar una historia sencilla con honestidad. Y en esa aparente normalidad encontró su fortaleza.

En su nuevo paso por el ranking de Netflix, la película volvió a demostrar que el humor cotidiano tiene poder duradero. No necesita artificios. Necesita verdad.

Mamá se fue de viaje 2

La vigencia no se explicó sólo por el talento de sus protagonistas. También se explicó por un guion que entendió algo esencial: las historias familiares nunca pasan de moda cuando están bien contadas.

Hoy, mientras suma reproducciones y vuelve a instalarse en las conversaciones digitales, la comedia argentina confirma que algunas fórmulas no envejecen.

Mirá el tráiler de "Mamá se fue de viaje"

