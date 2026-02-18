Gritos y golpes: las imágenes inéditas con una fuerte escena de Locomotora Oliveras en la serie En el barro

Lo cierto es que en las redes sociales trascendió un video donde se ve el momento en el set en que la boxeadora golpeaba a su pareja tirado en el piso al salir en defensa de su hija Cele, interpretada por la actriz Delfina Pulen.

Las imágenes inéditas con la participación de Locomotora Oliveras generaron un gran revuelo y emotivo recuerdo entre los usuarios sobre Locomotora Oliveras, quien siempre pregonó un mensaje positivo sobre la vida y fomentó desde las distintas entrevistas que dio la actividad deportiva como estilo de vida y lucha para conseguir los objetivos.

locomotora oliveras en el barro

locomotora oliveras en el barro 2

Qué dijo la actriz que hizo de la hija de Locomotora Oliveras en En el barro

La joven actriz Delfina Pulen difundió registros inéditos de las grabaciones con la boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras en la serie carcelaria En el barro.

Pulen interpretó a la hija de la reclusa Rocky, encarnada por la boxeadora, desplegando una dinámica que trascendió la pantalla y en un video que subió a las redes recordó aquella experiencia ante las consultas que le hacían sus seguidores.

“Ella es así como la veían en redes y como se decía que era. Tenía mucha luz, tenía como algo adentro que te motivaba de verdad a seguir. Fue mi primer proyecto, entonces estaba muy nerviosa cuando llegué al set y me recibió con un abrazo, con un beso", comenzó su relato.

Y resaltó: "Me empezó a charlar, me pidió mi número. La verdad que fue un lujo poder trabajar con ella y que sea mi primera experiencia con ella”.

Pulen recordó que estaba muy nerviosa en las grabaciones al ser su primer proyecto importante y la deportista la contuvo en todo momento y que incluso una vez terminada la jornada de grabación las alcanzó junto a su mamá en su auto.

“Me preguntaban bastante de qué hablábamos cuando nos maquillaban, y ella me contaba su vida entera. Yo me la sé porque me la contaba. Ella me empezaba a hablar: ‘No, porque cuando yo tenía quince años y me pasó esto y lo otro...’ Después, a la vuelta, cuando nos teníamos que ir ya del set, porque ya se había terminado el rodaje de ese día y ya habíamos terminado todo, nos alcanzó hasta un punto en su auto, fuimos juntas con mi mamá. Así que la verdad que tengo muy buen recuerdo de ella. Era una persona muy humilde y de verdad muy generosa de corazón”, concluyó la actriz sobre su gran experiencia laboral con la boxeadora.