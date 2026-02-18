Tragedia en Brasil: quién es la argentina que murió en un accidente y cuyas 2 hijas están graves
El siniestro ocurrió durante un viaje familiar y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate en una zona.
Tragedia en Brasil: quién es Mayra Cardoso la argentina que murió en un accidente y sus 2 hijas están graves
Una familia oriunda de Paso de la Patria vivió un dramático episodio mientras se dirigía hacia las playas del sur de Brasil para pasar unos días de descanso. El viaje terminó en tragedia tras un violento choque frontal ocurrido el fin de semana sobre la ruta BR-282, en cercanías del trébol de Varginha, dentro de la localidad de Santo Amaro da Imperatriz, en el estado de Santa Catarina.
El impacto dejó como saldo la muerte de Mayra Cardozo, de 39 años, quien viajaba en el asiento delantero derecho del vehículo que conducía su pareja, Pedro Sebastián Fader. En el asiento trasero iban las hijas de la mujer, Valentina Fader, de 17 años, y Martina Fader, de 15, quienes resultaron con graves heridas y permanecen internadas en terapia intensiva.
Cómo fue el choque fatal en el que murió una argentina
Según la información difundida por medios regionales y los primeros testimonios recogidos en el lugar, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, lo que derivó en la colisión frontal. El hecho ocurrió en una zona de serranías, con curvas pronunciadas y desniveles, lo que complicó tanto el acceso como el despliegue del operativo de rescate.
Cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio del siniestro, Cardozo ya no presentaba signos vitales. Sus hijas, en tanto, fueron asistidas de urgencia por personal médico y trasladadas a distintos centros de salud de alta complejidad debido a la gravedad de sus lesiones.
La mayor sufrió un traumatismo craneoencefálico y debió ser intervenida quirúrgicamente por una fractura en una de sus piernas. Martina, por su parte, presentó importantes hemorragias internas, además de fracturas de pelvis y en una pierna.
En las últimas horas, estudios médicos detectaron la presencia de un sangrado intracraneano en la menor, por lo que los profesionales no descartan que deba someterse a una nueva cirugía en los próximos días. Ambas continúan bajo estricta observación médica y su estado es considerado delicado.
El conductor del vehículo también resultó con heridas de gravedad. Tras el choque quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por personal especializado. Posteriormente fue trasladado en helicóptero a un centro de salud, donde permanecía internado aunque fuera de peligro.
En el otro automóvil involucrado viajaban dos personas que también recibieron atención médica por lesiones de distinta consideración.
El accidente movilizó un importante operativo en la zona, con la intervención del Cuerpo de Bomberos Militares, cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia y el apoyo aéreo del avión sanitario Arcángel. Además, la Policía Federal Rodoviaria dispuso el corte total del tránsito para facilitar las tareas de rescate y garantizar la seguridad durante la asistencia a las víctimas.
Mientras tanto, familiares de las adolescentes viajaron de urgencia hacia Brasil.
El Gobierno de Corrientes facilitó los medios para que una hermana de Cardozo y el padre de las jóvenes pudieran trasladarse rápidamente al lugar y acompañarlas durante la internación.
Una vez concluida la autopsia, la Justicia de Santa Catarina prevé autorizar la entrega del cuerpo de la mujer para su traslado por vía terrestre hacia la frontera, donde será recibido por sus familiares.
Miguel Báez, tío de las adolescentes, explicó que el proceso de recuperación será largo y que, en principio, las jóvenes deberán permanecer internadas en Brasil entre dos y tres semanas antes de que pueda evaluarse su traslado a centros médicos de Corrientes para continuar con la rehabilitación.