La mayor sufrió un traumatismo craneoencefálico y debió ser intervenida quirúrgicamente por una fractura en una de sus piernas. Martina, por su parte, presentó importantes hemorragias internas, además de fracturas de pelvis y en una pierna.

En las últimas horas, estudios médicos detectaron la presencia de un sangrado intracraneano en la menor, por lo que los profesionales no descartan que deba someterse a una nueva cirugía en los próximos días. Ambas continúan bajo estricta observación médica y su estado es considerado delicado.

El conductor del vehículo también resultó con heridas de gravedad. Tras el choque quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por personal especializado. Posteriormente fue trasladado en helicóptero a un centro de salud, donde permanecía internado aunque fuera de peligro.

En el otro automóvil involucrado viajaban dos personas que también recibieron atención médica por lesiones de distinta consideración.

El accidente movilizó un importante operativo en la zona, con la intervención del Cuerpo de Bomberos Militares, cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia y el apoyo aéreo del avión sanitario Arcángel. Además, la Policía Federal Rodoviaria dispuso el corte total del tránsito para facilitar las tareas de rescate y garantizar la seguridad durante la asistencia a las víctimas.

Mientras tanto, familiares de las adolescentes viajaron de urgencia hacia Brasil.

El Gobierno de Corrientes facilitó los medios para que una hermana de Cardozo y el padre de las jóvenes pudieran trasladarse rápidamente al lugar y acompañarlas durante la internación.

Una vez concluida la autopsia, la Justicia de Santa Catarina prevé autorizar la entrega del cuerpo de la mujer para su traslado por vía terrestre hacia la frontera, donde será recibido por sus familiares.

Miguel Báez, tío de las adolescentes, explicó que el proceso de recuperación será largo y que, en principio, las jóvenes deberán permanecer internadas en Brasil entre dos y tres semanas antes de que pueda evaluarse su traslado a centros médicos de Corrientes para continuar con la rehabilitación.