No tires los tuppers viejos que guardás en tu casa porque tenés un tesoro para aprovechar

Para llevar adelante esta idea, se necesitó:

Pintura o cuerda decorativa (opcional).

Piedras pequeñas para drenaje.

Tierra para macetas.

Una planta pequeña.

tuppers 5

Paso a paso para crear la maceta

Primero, se eligió el recipiente adecuado. Fue importante que tuviera profundidad suficiente para que las raíces crecieran sin limitaciones. Un tupper demasiado bajo pudo afectar el desarrollo de la planta.

Luego, se realizaron agujeros en la base. Con un clavo caliente o una broca fina se perforó el fondo. Este paso resultó clave: permitió que el agua drenara correctamente y evitó el encharcamiento que daña las raíces.

Después llegó el momento creativo. Si se quiso un estilo más llamativo, se pintó el exterior. También pudo cubrirse con cuerda o tela decorativa. Si se prefirió un aspecto rústico, bastó con dejar el plástico original o aplicar una pátina envejecida.

Más tarde, se colocó una capa de piedras pequeñas en el fondo. Esta técnica mejoró el drenaje y evitó que la tierra obstruyera los orificios.

Por último, se agregó la tierra y se plantó la especie elegida. Solo quedó regar según las necesidades específicas de cada planta.

tuppers 3

Cómo preparar un semillero con tuppers viejos

La segunda idea fue igual de práctica. Los tuppers viejos también funcionaron como semilleros para iniciar cultivos antes de trasplantarlos al jardín. Gracias a su capacidad para conservar humedad y a su tamaño compacto, estos recipientes ofrecieron un entorno controlado para la germinación.

Para esta alternativa se utilizó:

Tierra especial para germinación.

Semillas de la planta deseada.

Un tupper con tapa o plástico transparente (opcional).

tuppers 4

Paso a paso para crear el semillero