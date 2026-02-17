Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani arrasan con este thriller que dura menos de 2 horas

En ese contexto ocurrió el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994. Sergio se encontró cerca del lugar. Resultó herido. Y en medio del caos tomó la decisión que estructuró toda la película: desaparecer. Convencido de que lo darían por muerto, aprovechó la confusión para huir a Paraguay y comenzar otra vida. Cambió de país, de identidad. de rutina. Pero no logró cambiar su conciencia.

Mientras tanto, en Buenos Aires, su esposa Estela (a quien dio vida Siciliani) enfrentó el duelo, la incertidumbre y una deuda que no desapareció con la supuesta muerte de su marido. Con dos hijos a cargo y un futuro incierto, su mundo se transformó por completo.

En paralelo, Estela debió reconstruir su vida. El acreedor, Hugo Brenner (interpretado por Gabriel Goity) condonó la deuda pendiente y comenzó a acercarse a ella. Ese gesto abrió una nueva tensión dramática.

El reconocimiento que confirmó el fenómeno

El impacto no quedó limitado al streaming. La película fue presentada en el Festival de Málaga, donde Furriel y Goity recibieron premios por sus interpretaciones. Ese reconocimiento consolidó el prestigio del proyecto y reforzó su llegada internacional.

El film demostró que el thriller argentino puede dialogar con audiencias globales sin perder identidad local. La combinación de drama familiar y tensión psicológica funcionó como puente narrativo.

En apenas 1 hora y 47 minutos, la historia construyó una atmósfera densa. No necesitó grandes escenas de acción. El conflicto fue interno. La amenaza, invisible. El enemigo, muchas veces, estuvo dentro del propio protagonista.

El elenco con Joaquín Furriel y Griselda Siciliani

Joaquín Furriel

Griselda Siciliani

Gabriel Goity

Lali González

Raúl Daumas

Alicia Guerra

Por qué "Descansar en paz" volvió a ser tendencia

El fenómeno en Netflix respondió a varios factores. Primero, la presencia de figuras reconocidas. Segundo, el interés permanente que despiertan los thrillers basados en hechos reales. Tercero, la potencia de una historia que conectó con emociones universales.

Pero hubo algo más. El algoritmo impulsó a Descansar en paz cuando comenzó a generar conversación. Las recomendaciones personalizadas hicieron el resto. En pocos días, el film se ubicó entre los más vistos en Argentina y otros países de la región.

Los usuarios destacaron el ritmo narrativo y el final abierto a interpretación. Muchos coincidieron en que la película no da respiro y que deja una sensación persistente incluso después de los créditos.

Tráiler oficial de la película "Descansar en paz"