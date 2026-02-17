Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani arrasan con este thriller que dura menos de 2 horas
Joaquín Furriel y Griselda Siciliani volvieron a sacudir Netflix con un thriller argentino que mezcla suspenso, drama y una decisión que lo cambia todo.
Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani arrasan con este thriller que dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)
"Descansar en paz" se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del catálogo de Netflix. El impacto no fue casual. La película reunió a Joaquín Furriel y Griselda Siciliani en un drama de suspenso que se apoyó en un hecho real que todavía duele en la memoria colectiva argentina. Desde su llegada a la plataforma, escaló posiciones y generó conversación en redes sociales
Sin grandes campañas estridentes, el film dirigido por Sebastián Borensztein irrumpió entre los títulos más vistos y volvió a poner en agenda una historia atravesada por la culpa, el miedo y una decisión extrema que marcó para siempre a una familia.
Basada en la novela de Martín Baintrub, la producción combinó drama familiar y thriller psicológico en una narración que alternó entre Buenos Aires y Paraguay. A diferencia de otros trabajos de Borensztein, esta vez el tono se alejó por completo de la comedia y se centró en un conflicto íntimo que se desarrolló en silencio, pero con consecuencias devastadoras.
De qué trata "Descansar en paz" en Netflix
La historia siguió a Sergio Dayan, interpretado por Furriel. Se trató de un hombre acorralado por las deudas que acumuló para sostener la fábrica familiar. La presión de un usurero que lo amenazó con represalias lo dejó sin margen de maniobra.
En ese contexto ocurrió el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994. Sergio se encontró cerca del lugar. Resultó herido. Y en medio del caos tomó la decisión que estructuró toda la película: desaparecer. Convencido de que lo darían por muerto, aprovechó la confusión para huir a Paraguay y comenzar otra vida. Cambió de país, de identidad. de rutina. Pero no logró cambiar su conciencia.
Mientras tanto, en Buenos Aires, su esposa Estela (a quien dio vida Siciliani) enfrentó el duelo, la incertidumbre y una deuda que no desapareció con la supuesta muerte de su marido. Con dos hijos a cargo y un futuro incierto, su mundo se transformó por completo.
En paralelo, Estela debió reconstruir su vida. El acreedor, Hugo Brenner (interpretado por Gabriel Goity) condonó la deuda pendiente y comenzó a acercarse a ella. Ese gesto abrió una nueva tensión dramática.
El reconocimiento que confirmó el fenómeno
El impacto no quedó limitado al streaming. La película fue presentada en el Festival de Málaga, donde Furriel y Goity recibieron premios por sus interpretaciones. Ese reconocimiento consolidó el prestigio del proyecto y reforzó su llegada internacional.
El film demostró que el thriller argentino puede dialogar con audiencias globales sin perder identidad local. La combinación de drama familiar y tensión psicológica funcionó como puente narrativo.
En apenas 1 hora y 47 minutos, la historia construyó una atmósfera densa. No necesitó grandes escenas de acción. El conflicto fue interno. La amenaza, invisible. El enemigo, muchas veces, estuvo dentro del propio protagonista.
El elenco con Joaquín Furriel y Griselda Siciliani
Joaquín Furriel
Griselda Siciliani
Gabriel Goity
Lali González
Raúl Daumas
Alicia Guerra
Por qué "Descansar en paz" volvió a ser tendencia
El fenómeno en Netflix respondió a varios factores. Primero, la presencia de figuras reconocidas. Segundo, el interés permanente que despiertan los thrillers basados en hechos reales. Tercero, la potencia de una historia que conectó con emociones universales.
Pero hubo algo más. El algoritmo impulsó a Descansar en paz cuando comenzó a generar conversación. Las recomendaciones personalizadas hicieron el resto. En pocos días, el film se ubicó entre los más vistos en Argentina y otros países de la región.
Los usuarios destacaron el ritmo narrativo y el final abierto a interpretación. Muchos coincidieron en que la película no da respiro y que deja una sensación persistente incluso después de los créditos.