Preocupación en el fútbol argentino: la medida que podría frenar la fecha del Torneo Apertura y la Recopa

La adhesión de UTEDyC al paro general convocado por la CGT podría obligar a reprogramar varios partidos del Torneo Apertura y comprometer la agenda de la semana.

La fecha del Torneo Apertura 2026 podría sufrir modificaciones por el paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves. La medida afectaría de manera directa la organización de los partidos, ya que la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) forma parte de la central obrera y reúne al personal que trabaja en los estadios.

La decisión final todavía no fue oficializada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero el escenario es incierto y podría derivar en la reprogramación de varios encuentros de la jornada. Desde el sindicato anticiparon que, si la CGT confirma el paro, no habrá personal disponible para la organización de los partidos, lo que obligaría a postergar los compromisos.

Por qué el paro podría suspender partidos del fútbol argentino

La medida de fuerza está vinculada al tratamiento de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional en el Congreso. Durante la tarde de este miércoles se realizará un plenario entre la Comisión de Legislación del Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. Allí se definirá si el proyecto será enviado al Senado para su votación.

En caso de que el tratamiento avance, la CGT confirmará el paro general para el jueves. Ese escenario implicaría una paralización casi total de las actividades, ya que tampoco habrá transporte público.

En ese contexto, UTEDyC confirmó que, más allá de algunas cuestiones a evaluar, si la confederación ratifica la medida de fuerza, los trabajadores no asistirán a los estadios. Se trata del personal encargado de la logística y la seguridad operativa de los encuentros, conocidos popularmente como los “chalecos azules”.

¿Qué partidos podrían reprogramarse?

Hasta el momento, hay cuatro encuentros del torneo local que podrían verse comprometidos por la medida. Se trata de Defensa y Justicia – Belgrano, San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto, Instituto – Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia – Independiente.

Además, el paro también podría afectar la agenda internacional. Lanús tiene previsto disputar como local el partido de ida de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, un compromiso que también dependerá de la resolución sindical.

Por ahora, no hubo comunicación oficial de la AFA ni de la Liga Profesional de Fútbol, pero se espera que la decisión se tome durante la tarde, una vez que se confirme si el paro general se hace efectivo. Mientras tanto, la programación de la fecha sigue en suspenso y a la espera de una definición política y sindical.

