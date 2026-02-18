Preocupación en el fútbol argentino: la medida que podría frenar la fecha del Torneo Apertura y la Recopa

En ese contexto, UTEDyC confirmó que, más allá de algunas cuestiones a evaluar, si la confederación ratifica la medida de fuerza, los trabajadores no asistirán a los estadios. Se trata del personal encargado de la logística y la seguridad operativa de los encuentros, conocidos popularmente como los “chalecos azules”.

¿Qué partidos podrían reprogramarse?

Hasta el momento, hay cuatro encuentros del torneo local que podrían verse comprometidos por la medida. Se trata de Defensa y Justicia – Belgrano, San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto, Instituto – Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia – Independiente.

Además, el paro también podría afectar la agenda internacional. Lanús tiene previsto disputar como local el partido de ida de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, un compromiso que también dependerá de la resolución sindical.

Por ahora, no hubo comunicación oficial de la AFA ni de la Liga Profesional de Fútbol, pero se espera que la decisión se tome durante la tarde, una vez que se confirme si el paro general se hace efectivo. Mientras tanto, la programación de la fecha sigue en suspenso y a la espera de una definición política y sindical.