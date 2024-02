Gran Hermano: La angustia y miedo de Furia sobre quién entrará para verla a ella congelados: "no quieren..."

Es por eso que el resto de los participantes están atentos a cuándo les tocará a ellos. Y, Furia no quedó fuera de esta especulación.

Mientras lavaba los platos, miró a cámara y analizó: “Como veremos, mi familia no quiere venir a la casa”, dijo.

“Supongo que vendrá alguien, al menos que me llamen al confesionario y me digna: ´Che, Juli tu familia no se quiere exponer´, y yo les voy a decir ´está perfecto. Ricardo, sabes que está todo bien, no pasa nada, es entendible´. Es demasiado entendible de su parte”, emuló como charla.

“Salgo y me dicen ´vos no sos más mi hermana´, yo ahhh que dolor”, dijo proyectando lo que puede llegar a pasar y el miedo a que nadie quiere entrar a verla.