El porcentaje en el caso Loan que más duele de la boca de Burlando: "Hay un 20% de..."

Hasta ahora, la investigación no ha arrojado pistas concretas sobre el paradero del niño. Un suboficial del Ejército afirmó haberlo visto en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero dicha pista resultó ser una falsa alarma, sumiendo nuevamente en la incertidumbre a quienes siguen de cerca el caso.

Con el avance de la causa, la Justicia ha ordenado la detención con prisión preventiva de varias personas: Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, Victoria Caillava, Walter Maciel y Francisco Méndez. Estos individuos están siendo investigados por su posible participación en la desaparición del menor.

Fernando Burlando, en declaraciones contundentes, aseguró que los detenidos tienen una implicación directa en el caso. "Esta no era gente improvisada. Los que están, fueron. Los que están, tienen responsabilidad y conocimiento. No nos están informando las cosas como son. Tienen todo el derecho de no aportar nada. Pero sabemos que fueron", señaló el abogado, dejando claro que la familia sigue buscando respuestas y justicia.

Burlando concluyó sus declaraciones con un llamado a la acción y a la esperanza. "Sabemos que está el botincito de Loan y que se lo sacaron seguramente cuando fue captado. Sabemos que hubo un llamado en el que dicen que la criatura estaba con miedo. Más allá de todas las pruebas como los ADN, cómo los trasladaron y los impactos en la antena, la investigación no tiene que ir hacia atrás sino hacia adelante", subrayó.