Gran Hermano: Lucía contó el desagradable "chiste" que le hicieron con ropa interior sucia

En una elevada confrontación, el grupo de Catalina decidió molestar a Lucía.

“No sabes lo que me hicieron. Me voy a acostar a la noche, después de que se fue Martu. Me voy a acostar a mi cama, corro la almohada: una tanga sucia, con flujo, adentro de mi cama, debajo de mi alhomada”, contó Lucía a tato.

“Pedazos de mugrientas”, dijo y anunció que las enfrentará a Gabriela, Cata, Lourdes y Chiara.