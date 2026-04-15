Qué ver en Netflix: Envidiosa presentó el tráiler de la temporada final de la serie

En esta última temporada, Vicky choca con los reveses de un presente que no logra asimilar: la convivencia con Matías y Bruno, una nueva dinámica familiar y la reaparición de vínculos del pasado que, como siempre, llegan en el momento menos oportuno. Entre intentar que las cosas funcionen y no perder lo que construyó, su vida empieza a tomar formas que no necesariamente se parecen a las que había imaginado, obligándola a adaptarse a una realidad más desordenada de lo esperado.

Acompañando el éxito de la primera y segunda temporada, la tercera entrega estrenada en noviembre de 2025, se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile; y en el puesto número 5 del top 10 de Netflix semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. A su vez, ingresó al Top 10 semanal en 8 países incluyendo Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.

Envidiosa Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

Cómo será Envidiosa: temporada 4 en Netflix

Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años fruto de la relación anterior de Matías, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad.

En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige.

Envidiosa Netflix 5 Foto: Gentileza Netflix.

El elenco de la cuarta temporada de Envidiosa

Elenco principal: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman

Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman Con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera

Ficha técnica de la cuarta temporada de Envidiosa

Creada por: Adrián Suar

Adrián Suar Dirección: Daniel Barone, Alejandro Ibáñez

Daniel Barone, Alejandro Ibáñez Guion: Carolina Aguirre

Carolina Aguirre Productores ejecutivos: Adrián Suar, Diego Andrasnik

Adrián Suar, Diego Andrasnik Productora: Ivana Polonsky

Ivana Polonsky Director de fotografía: Guillermo Zappino

Guillermo Zappino Compositor musical: Juan Blas Caballero

Juan Blas Caballero Director de sonido: José E. Caldararo

José E. Caldararo Dirección de montaje: Natacha Valerga, Alejandro Parysow

Natacha Valerga, Alejandro Parysow Directora de arte: Paula Beltrami

Paula Beltrami Directora de vestuario: Lorena Díaz

Lorena Díaz Diseñador de peinado: Federico Robledo

Federico Robledo Diseñadora de maquillaje: Verónica Sabbatini

Verónica Sabbatini Directora de casting: Soledad Correa

Soledad Correa Directora de producción: Camila Fanego Harte

Camila Fanego Harte Postproductora: Flora Campero

Flora Campero Supervisor Musical: Marcelo Gasió

Marcelo Gasió Colaboradores autorales: Valeria Groisman, Agustín Aguirre, Sofía González Gil

Envidiosa Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix.

Cuándo se estrena el final de Envidiosa en Netflix

Cerrar una serie en su punto más alto no es sencillo. El riesgo es claro: no cumplir con las expectativas del público. Sin embargo, en este caso, la producción llega con ventaja. La historia fue pensada para terminar en esta instancia.

El estreno global será el miércoles 29 de abril. La temporada contará con 10 episodios y marcará el cierre definitivo del universo de Vicky.

Tráiler oficial de Envidiosa: Temporada 4 en Netflix