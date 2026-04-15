Qué ver en Netflix: Envidiosa presentó el tráiler de la temporada final de la serie
Griselda Siciliani vuelve a protagonizar la serie Envidiosa en Netflix con su cuarta y última temporada. Mirá el tráiler oficial y las nuevas imágenes.
Envidiosa presentó el tráiler oficial de la temporada final de la serie. (Foto: Gentileza Netflix)
La serie Envidiosa entró en su etapa decisiva. Netflix presentó el tráiler oficial de su cuarta y última temporada y confirmó lo que los fanáticos esperaban: el cierre definitivo llegará el 29 de abril. Este adelanto no solo mostró nuevas escenas. También dejó señales claras sobre el tono del desenlace.
La historia de Vicky ya no gira únicamente en torno al amor o la frustración personal. Ahora, el foco se amplió hacia decisiones más profundas, ligadas a la identidad, la familia y el paso del tiempo.
Desde su debut, la serie logró algo poco común: construir una protagonista incómoda, contradictoria y, al mismo tiempo, cercana. Ese equilibrio fue clave para su éxito sostenido en la plataforma. La nueva temporada, según anticipó el material oficial, será la más introspectiva. Y también la más caótica.
Envidiosa vuelve a Netflix con la cuarta y última temporada
Creada por Adrián Suar, la comedia hecha en Argentina regresa con diez nuevos episodios para despedir el universo de Vicky, quien se encuentra en una etapa de su vida tan desafiante como transformadora.
En esta última temporada, Vicky choca con los reveses de un presente que no logra asimilar: la convivencia con Matías y Bruno, una nueva dinámica familiar y la reaparición de vínculos del pasado que, como siempre, llegan en el momento menos oportuno. Entre intentar que las cosas funcionen y no perder lo que construyó, su vida empieza a tomar formas que no necesariamente se parecen a las que había imaginado, obligándola a adaptarse a una realidad más desordenada de lo esperado.
Acompañando el éxito de la primera y segunda temporada, la tercera entrega estrenada en noviembre de 2025, se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile; y en el puesto número 5 del top 10 de Netflix semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. A su vez, ingresó al Top 10 semanal en 8 países incluyendo Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.
Cómo será Envidiosa: temporada 4 en Netflix
Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también apareceBruno, el hijo de nueve años fruto de la relación anterior de Matías, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad.
En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige.
Con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera
Ficha técnica de la cuarta temporada de Envidiosa
Creada por: Adrián Suar
Dirección: Daniel Barone, Alejandro Ibáñez
Guion: Carolina Aguirre
Productores ejecutivos: Adrián Suar, Diego Andrasnik
Productora: Ivana Polonsky
Director de fotografía: Guillermo Zappino
Compositor musical: Juan Blas Caballero
Director de sonido: José E. Caldararo
Dirección de montaje: Natacha Valerga, Alejandro Parysow
Directora de arte: Paula Beltrami
Directora de vestuario: Lorena Díaz
Diseñador de peinado: Federico Robledo
Diseñadora de maquillaje: Verónica Sabbatini
Directora de casting: Soledad Correa
Directora de producción: Camila Fanego Harte
Postproductora: Flora Campero
Supervisor Musical: Marcelo Gasió
Colaboradores autorales: Valeria Groisman, Agustín Aguirre, Sofía González Gil
Cuándo se estrena el final de Envidiosa en Netflix
Cerrar una serie en su punto más alto no es sencillo. El riesgo es claro: no cumplir con las expectativas del público. Sin embargo, en este caso, la producción llega con ventaja. La historia fue pensada para terminar en esta instancia.
Elestreno global será el miércoles 29 de abril. La temporada contará con 10 episodios y marcará el cierre definitivo del universo de Vicky.
Tráiler oficial de Envidiosa: Temporada 4 en Netflix