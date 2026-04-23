Griselda Siciliani reveló la verdad sobre el video viral con Luciano Castro tras la separación

"Una imagen verosimil por la época del año fresco en la costa de Luciano Castro y Griselda Siciliani", introdujo el periodista en el ciclo que conduce Pamela David.

Y luego comentó la firme aclaración que le hizo la actriz sobre ese video: "¿Qué dice Griselda de estas imágenes? 'Es totalmente falso, el video que circula es del invierno pasado, no lo veo a Luciano desde que me separé, abrazos'".

"Las imágenes dieron se viralizaron y dieron esperanzas a muchos de que volvió la pareja pero Griselda aclara que es fake", puntualizó Bremer.

Y cerró: "Un dato más: Luciano estuvo grabando en al Avenida El Cano una serie para Netflix hace 48 horas, así que hubiese sido muy veloz que ambos estén juntos en la playa cuando Griselda acaba de terminar sus compromisos y Luciano está grabando en Buenos Aires".

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La decisión de Griselda Siciliani sobre Luciano Castro tras la separación

Griselda Siciliani habló en medio de rumores que circularon sobre su actual vínculo Luciano Castro tras la escandalosa separación y dejó una definición contundente sobre su presente sentimental que no pasó desapercibida.

Consultada en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la actriz fue directa y sin margen para interpretaciones: “No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, aseguró.

Lejos de abrir la puerta a una segunda oportunidad, Griselda Siciliani también desmintió cualquier tipo de contacto actual con su ex pareja. “No seguimos hablando”, aseguró la protagonista de la serie Envidiosa visiblemente incómoda con el tema, marcando distancia de manera clara del actor tras la separación durante el verano.