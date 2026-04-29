Se oficializa el bono para más de 3 millones de jubilados

Este mismo porcentaje también se aplicará a otros programas previsionales y sociales, incluyendo:

Pensiones no contributivas

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones familiares

La actualización responde al nuevo esquema de movilidad, que toma como referencia la inflación mensual para evitar retrasos significativos en los haberes.

Nuevos montos confirmados para mayo

Los valores oficiales que abonará ANSES durante mayo serán los siguientes:

Jubilación mínima: $393.174,10

$393.174,10 Jubilación mínima con bono: $463.174,10

$463.174,10 PUAM: $314.539,28

$314.539,28 PUAM con bono: $384.539,28

$384.539,28 Pensiones no contributivas: $275.221,87

$275.221,87 Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87

$345.221,87 Pensiones para madres de siete hijos: $393.174,10

$393.174,10 Pensiones para madres de siete hijos con bono: $463.174,10

El bono representa un refuerzo clave para sostener el ingreso real de quienes dependen exclusivamente de sus prestaciones previsionales.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran y cómo funciona

El refuerzo extraordinario continuará durante mayo y será acreditado automáticamente junto con los haberes mensuales.

Los principales beneficiarios serán:

Jubilados que perciban la mínima

Titulares de PUAM

Beneficiarios de pensiones no contributivas

Madres con siete hijos que reciban pensión

Cómo se aplica el bono

Quienes cobren la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000, elevando sus ingresos a $463.174,10.

En tanto, aquellas personas cuyos haberes superen ligeramente la mínima recibirán un bono proporcional, de modo que ningún jubilado cobre menos de esa cifra total.

Por ejemplo:

Si un jubilado percibe $430.000, recibirá un bono parcial de $33.174,10.

Este esquema busca mantener un piso de ingresos uniforme para los sectores más vulnerables.

Puntos importantes sobre el pago

No requiere inscripción previa

Se deposita automáticamente

Se acredita en la misma cuenta bancaria habitual

Se paga junto con el calendario oficial de ANSES

Calendario de pagos ANSES para mayo: cuándo cobran jubilados y pensionados

El organismo previsional también oficializó las fechas de pago para mayo, organizadas según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI finalizados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI finalizados en 9: viernes 22 de mayo

Fechas para haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

viernes 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

martes 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

miércoles 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

jueves 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Las fechas incluyen tanto el haber mensual como el bono extraordinario, en caso de corresponder.

Qué busca la nueva fórmula de movilidad

El actual sistema pretende:

Ajustar haberes mes a mes

Evitar grandes retrasos frente a la inflación

Dar mayor previsibilidad a jubilados y pensionados

Reducir la pérdida del poder de compra

Un mes clave para millones de beneficiarios

Mayo será un mes determinante para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales, ya que combinará: