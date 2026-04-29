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Se oficializa el bono para más de 3 millones de jubilados

Miles de jubilados y pensionados en Argentina recibirán en mayo una actualización en sus haberes previsionales, en línea con la fórmula de movilidad vigente que ajusta mensualmente los ingresos según la inflación registrada dos meses antes. La medida, implementada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente al constante aumento del costo de vida.

Se oficializa el bono para más de 3 millones de jubilados

Miles de jubilados y pensionados en Argentina recibirán en mayo una actualización en sus haberes previsionales, en línea con la fórmula de movilidad vigente que ajusta mensualmente los ingresos según la inflación registrada dos meses antes. La medida, implementada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente al constante aumento del costo de vida.

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En esta oportunidad, el incremento será del 3,38%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC durante marzo. Este ajuste impactará directamente en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.

Además del aumento, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos. De esta forma, se busca evitar que los beneficiarios con menores recursos queden rezagados frente a la inflación.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones tras el aumento de mayo

Con la suba del 3,38%, la jubilación mínima pasará de $380.319 a $393.174,10, representando una mejora en los ingresos mensuales de millones de adultos mayores.

Este mismo porcentaje también se aplicará a otros programas previsionales y sociales, incluyendo:

  • Pensiones no contributivas
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignaciones familiares

La actualización responde al nuevo esquema de movilidad, que toma como referencia la inflación mensual para evitar retrasos significativos en los haberes.

Nuevos montos confirmados para mayo

Los valores oficiales que abonará ANSES durante mayo serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: $393.174,10
  • Jubilación mínima con bono: $463.174,10
  • PUAM: $314.539,28
  • PUAM con bono: $384.539,28
  • Pensiones no contributivas: $275.221,87
  • Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87
  • Pensiones para madres de siete hijos: $393.174,10
  • Pensiones para madres de siete hijos con bono: $463.174,10

El bono representa un refuerzo clave para sostener el ingreso real de quienes dependen exclusivamente de sus prestaciones previsionales.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran y cómo funciona

El refuerzo extraordinario continuará durante mayo y será acreditado automáticamente junto con los haberes mensuales.

Los principales beneficiarios serán:

  • Jubilados que perciban la mínima
  • Titulares de PUAM
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas
  • Madres con siete hijos que reciban pensión

Cómo se aplica el bono

Quienes cobren la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000, elevando sus ingresos a $463.174,10.

En tanto, aquellas personas cuyos haberes superen ligeramente la mínima recibirán un bono proporcional, de modo que ningún jubilado cobre menos de esa cifra total.

Por ejemplo:

  • Si un jubilado percibe $430.000, recibirá un bono parcial de $33.174,10.

Este esquema busca mantener un piso de ingresos uniforme para los sectores más vulnerables.

Puntos importantes sobre el pago

  • No requiere inscripción previa
  • Se deposita automáticamente
  • Se acredita en la misma cuenta bancaria habitual
  • Se paga junto con el calendario oficial de ANSES

Calendario de pagos ANSES para mayo: cuándo cobran jubilados y pensionados

El organismo previsional también oficializó las fechas de pago para mayo, organizadas según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI finalizados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI finalizados en 9: viernes 22 de mayo

Fechas para haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Las fechas incluyen tanto el haber mensual como el bono extraordinario, en caso de corresponder.

Qué busca la nueva fórmula de movilidad

El actual sistema pretende:

  • Ajustar haberes mes a mes
  • Evitar grandes retrasos frente a la inflación
  • Dar mayor previsibilidad a jubilados y pensionados
  • Reducir la pérdida del poder de compra

Un mes clave para millones de beneficiarios

Mayo será un mes determinante para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales, ya que combinará:

  • Aumento por movilidad
  • Bono extraordinario
  • Actualización de beneficios sociales

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ANSES Bono Sandra Pettovello
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